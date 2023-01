«Μη λέτε "οι Γάλλοι"»: «Πυρά» κατά Associated Press για μια ατυχή γλωσσική οδηγία - Το tweet της γαλλικής πρεσβείας

Το Associated Press, το μεγαλύτερο ειδησεογραφικό πρακτορείο των Ηνωμένων Πολιτειών, ζήτησε συγγνώμη μετά τον μαζικό χλευασμό στα social media, λόγω επισήμανσης προς τους δημοσιογράφους μεταξύ άλλων να μην αναφέρονται «στους Γάλλους», στο πλαίσιο αποφυγής γενικών όρων που κατηγοριοποιούν ανθρώπους με κοινά γνωρίσματα.

Σε μια προσπάθεια αποφυγής όρων που συνιστούν διάκριση, το εγχειρίδιο γλώσσας τού αμερικανικού οργανισμού συστήνει να αποφεύγεται η χρήση του οριστικού άρθρου «ο, η, το», προτρέποντας τους δημοσιογράφους του για παράδειγμα να μη γράφουν «οι ψυχικά ασθενείς, οι ανάπηροι, οι φτωχοί, οι Γάλλοι», καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να εκληφθεί ως «απανθρωποποίηση».

Η επισήμανση αυτή, παρότι έγινε με καλή προαίρεση, προκάλεσε ειρωνεία και αντιδράσεις στα social media - και όχι μόνο. Για την ακρίβεια, η γαλλική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον απάντησε αστραπιαία, αλλάζοντας την ονομασία της σε «πρεσβεία της Γαλλοσύνης στις ΗΠΑ».

«Αναρωτιόμαστε απλώς ποια θα ήταν η εναλλακτική στους Γάλλους. Εννοώ, πραγματικά» σημείωσε ο Πασκάλ Κονφαβρό, εκπρόσωπος της πρεσβείας, στους New York Times.

Το αρχικό tweet toy AP είχε πάνω από 20 εκατομμύρια views και 18.000 retweets προτού διαγραφεί, λόγω της κατακραυγής και του σαρκασμού.

Μετά τη διαγραφή, ο οδηγός γλώσσας του ΑΡ σημείωσε πως η αναφορά του στους Γάλλους ήταν «ακατάλληλη» και πως «δεν είχε την πρόθεση να προσβάλλει κανέναν».

«Γράφοντας για Γάλλους ανθρώπους και Γάλλους πολίτες κ.ο.κ είναι καλό. Όμως, το οριστικό άρθρο για όποιον άνθρωπο μπορεί να ακουστεί απάνθρωπο υποδηλώνοντας μονολιθικότητα και όχι διαφορετικότητα» ανέφερε.

«Αυτός είναι ο λόγος που συνιστούμε την αποφυγή του γενικών χαρακτηρισμών όπως οι φτωχοί, οι ψυχικά ασθενείς, οι πλούσιοι, οι ανάπηροι, οι πανεπιστημιακής μόρφωσης. Για παράδειγμα, ένας καλύτερος όρος από το 'οι φτωχοί' θα ήταν 'άνθρωποι με εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας'» προστίθεται στην ανακοίνωση.

We deleted an earlier tweet because of an inappropriate reference to French people. We did not intend to offend.



Writing French people, French citizens, etc., is good. But "the" terms for any people can sound dehumanizing and imply a monolith rather than diverse individuals.