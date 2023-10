12χρονη άτμιζε συστηματικά από τα 9 της, τώρα ζει με έναν κατεστραμμένο πνεύμονα

Ένα 12χρονο κορίτσι που κατέστρεψε τον έναν πνεύμονά του από το άτμισμα, με αποτέλεσμα να πέσει σε τεχνητό κώμα για 4 ημέρες, προειδοποιεί τους συνομήλικούς της να μην ατμίσουν ποτέ.

Η Σάρα Γκρίφιν είχε άσθμα και ήταν φανατική ατμίστρια μέχρι τη στιγμή που μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα πριν από ένα μήνα. Η μητέρα της μιλώντας στο BBC παραδέχτηκε ότι φοβήθηκε για τη ζωή της κόρης της, επισημαίνοντας ότι προσπαθούσε να την πείσει για τους κινδύνους που εγκυμονεί το άτμισμα.

Και όλα αυτά, τη στιγμή που η βρετανική κυβέρνηση προσπαθεί να βρει τρόπο, ώστε να περιορίσει το άτμισμα των ανηλίκων στη χώρα. Ήδη, ο Βρετανός πρωθυπουργός, Ρίσι Σούνακ δεσμεύτηκε να κάνει τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, αλλά και τα τσιγάρα ατμίσματος «λιγότερο πολύχρωμα και ελκυστικά για τα παιδιά». Την άμεση λήψη μέτρων ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας, Στιβ Μπάρκλεϊ.

A 12-year-old girl who suffered a lung collapse and spent four days in an induced coma has told the BBC that children should never start vaping.



Sarah Griffin's mum Mary told #BBCBreakfast she thought her daughter 'was going to die'https://t.co/IwMy7KHWsH pic.twitter.com/uQRW6DBGHw