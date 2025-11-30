Μιλάνο: Θύμα σεξουαλικής κακοποίησης 24χρονη - Συνελήφθη 22χρονος

Μια 24χρονη γυναίκα κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης τα ξημερώματα της Κυριακής στο κέντρο του Μιλάνου, κοντά σε δημοφιλή χώρο διασκέδασης.

Η νεαρή μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο της πόλης, όπου εξετάστηκε και έλαβε υποστήριξη από το ειδικό Κέντρο Βοήθειας για θύματα σεξουαλικής και ενδοοικογενειακής βίας.

Η ίδια υπέβαλε άμεσα καταγγελία στους καραμπινιέρους. Σύμφωνα με την αστυνομία, εργαζόμενοι του καταστήματος εντόπισαν και ακινητοποίησαν έναν 22χρονο Ιταλό, ο οποίος θεωρείται ο βασικός ύποπτος.

Οι δύο είχαν προηγουμένως καταναλώσει ποτό μαζί πριν αποχωρήσουν, ενώ η επίθεση εκτιμάται ότι σημειώθηκε σε γειτονικό πάρκινγκ.

Ο ειδικός τομέας ερευνών των καραμπινιέρων έχει ήδη συγκεντρώσει κρίσιμα στοιχεία, ενώ η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

