Ιστορική απόφαση στην Ιταλία: Η γυναικοκτονία είναι πλέον ποινικό αδίκημα

Η Ιταλία γίνεται μια από τις ελάχιστες χώρες που κατατάσσουν τη γυναικοκτονία ως ξεχωριστό έγκλημα

Φωτ. Unsplash
Οι βουλευτές του ιταλικού κοινοβουλίου ψήφισαν ομόφωνα την εισαγωγή του εγκλήματος της γυναικοκτονίας, ως ξεχωριστό νόμο, που θα τιμωρείται από εδώ και στο εξής με ισόβια κάθειρξη.

Σε μια συμβολική κίνηση, το νομοσχέδιο εγκρίθηκε ανήμερα της Διεθνούς Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών. Η ιδέα της εισαγωγής ξεχωριστού νόμου για τη γυναικοκτονία είχε συζητηθεί στην Ιταλία στο παρελθόν, μετά τη δολοφονία της Τζούλια Τσεκετί από τον πρώην σύντροφό της. 

Στα τέλη Νοεμβρίου 2023, η 22χρονη Τζούλια δολοφονήθηκε από τον σύντροφό της, ο οποίος στη συνέχεια τύλιξε το σώμα της σε σακούλες και το πέταξε κοντά σε μία λίμνη. Η δολοφονία ήταν πρωτοσέλιδο μέχρι τη σύλληψη του δράστη, αλλά η δυνατή αντίδραση της αδελφής της Τζούλια, είναι αυτή που τελικά οδήγησε τους Ιταλούς πολίτες να ζητήσουν αλλαγή.

«Ο δολοφόνος δεν ήταν τέρας αλλά το “υγιές παιδί” μιας βαθιά πατριαρχικής κοινωνίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δύο χρόνια αργότερα, οι βουλευτές ψήφισαν τον νόμο για τη γυναικοκτονία και η Ιταλία γίνεται έτσι μια από τις ελάχιστες χώρες που κατατάσσουν τη γυναικοκτονία ως ξεχωριστό έγκλημα.

Ο νόμος εισήχθη από την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι και υποστηρίχθηκε τόσο από την κυβέρνησή της όσο και από βουλευτές της αντιπολίτευσης. Μάλιστα, πολλοί φορούσαν κόκκινες κορδέλες ή κόκκινα σακάκια για να τιμήσουν τα θύματα της βίας.

Από εδώ και στο εξής, η Ιταλία θα καταγράφει κάθε δολοφονία γυναίκας με κίνητρο το φύλο της ως γυναικοκτονία. «Οι γυναικοκτονίες θα ταξινομούνται, θα μελετώνται στο πραγματικό τους πλαίσιο, θα γίνονται ορατές», δήλωσε η δικαστής Πάολα ντι Νικόλα, μία από τους συντάκτες του νέου νόμου

Η ίδια συμμετείχε σε μια επιτροπή ειδικών που εξέτασε 211 πρόσφατες δολοφονίες γυναικών για κοινά χαρακτηριστικά και στη συνέχεια συνέταξε τον νόμο για τη γυναικοκτονία

«Η συζήτηση για τέτοια εγκλήματα ως αποτέλεσμα “παθιασμένου έρωτα” ή “ισχυρού ζηλότυπου” είναι παραπλανητική,  χρησιμοποιεί ρομαντικούς, κοινωνικά αποδεκτούς όρους. Αυτός ο νόμος σημαίνει ότι θα είμαστε οι πρώτοι στην Ευρώπη που θα αποκαλύπτουν το πραγματικό κίνητρο των δραστών: ιεραρχία και εξουσία», συμπλήρωσε

Η Ιταλία θα ενταχθεί πλέον στα κράτη-μέλη της ΕΕ, όπως η Κύπρος Μάλτα και Κροατία, που έχουν εισαγάγει νομικό ορισμό της γυναικοκτονίας στους ποινικούς τους κώδικες

Ο ιταλικός νόμος θα ισχύει για δολοφονίες που είναι «πράξη μίσους, διάκρισης, κυριαρχίας, ελέγχου ή υποταγής μιας γυναίκας ως γυναίκας», ή που συμβαίνουν όταν διακόπτει μια σχέση ή για να «περιοριστούν οι ατομικές της ελευθερίες».

Με πληροφορίες από BBC

