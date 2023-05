Μιλάνο: Έκρηξη στο κέντρο της πόλης - Στις φλόγες οχήματα

Έκρηξη σημειώθηκε πριν λίγη ώρα στο κέντρο του Μιλάνου στην Ιταλία με πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται πάνω από την πόλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Reuters, πολλά οχήματα που βρίσκονται στην περιοχή της έκρηξης έχουν αυτή τη στιγμή τυλιχθεί στις φλόγες.

Ανταποκριτή του ΑΠΕ στην Ιταλία αναφέρει ότι η έκρηξη οφείλεται σε φιάλη υγραερίου που βρισκόταν σε μικρό φορτηγό. Η φωτιά επεκτάθηκε σε αυτοκίνητα και δυο διαμερίσματα. Ένα δημοτικό σχολείο εκκενώθηκε για προληπτικούς λόγους, όπως και η διπλανή πολυκατοικία.

Η εφημερίδα Corriere della Sera γράφει ότι ο οδηγός του φορτηγού φέρει έγκαυμα στο χέρι, ενώ καταστράφηκαν συνολικά πέντε σταθμευμένα οχήματα.

Το δίκτυο SkyTG24 μετέδωσε πλάνα από τη συνοικία Πόρτα Ρομάνα του Μιλάνου, που έδειχναν πυκνά σύννεφα μαύρου καπνού και πυροσβέστες στο σημείο.

⚡A powerful explosion thundered in the center of #Milan. According to preliminary data, a parked van exploded.



Several vehicles are on fire. No casualties have been reported yet. pic.twitter.com/HMQqDkjxxX