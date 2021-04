Λίστα με καταζητούμενους, κυρίως καλλιτέχνες, ηθοποιούς και μουσικούς, δημοσίευσαν τα ελεγχόμενα από τον στρατό Μέσα της Μιανμάρ, την ώρα που η χούντα κλιμακώνει τις απειλές της εναντίον όσων εκφράζουν υποστήριξη στους διαδηλωτές κατά του πραξικοπήματος.

Ο στρατός έχει σκοτώσει 570 άτομα, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 43 παιδιών και έχει ήδη συλλάβει 2.728 από τότε που ανέτρεψε την εκλεγμένη κυβέρνηση και κατέλαβε την εξουσία την 1η Φεβρουαρίου.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα, η κρατική εφημερίδα Global New Light of Myanmar δημοσίευσε λίστες με τα στοιχεία των ατόμων, που κατηγορούνται σύμφωνα με τo άρθρο 505Α του ποινικού κώδικα. Ο κώδικας ποινικοποιεί σχόλια που «προκαλούν φόβο» ή διαδίδουν «ψεύτικες ειδήσεις».

Οι κατηγορούμενοι βάσει του νόμου μπορούν να καταδικάσουν έως και τρία χρόνια.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης κατηγόρησαν εκείνους, που φέρονται να προωθούν το κίνημα πολιτικής ανυπακοής, μια ειρηνική εκστρατεία διαμαρτυρίας μέσω της οποίας ένας τεράστιος αριθμός ανθρώπων αρνήθηκε να πάει στη δουλειά του.

Το κίνημα στοχεύει στην κατάρρευση της χούντας παραλύοντας τη χώρα. Έχει ήδη σταματήσει η λειτουργία των τραπεζών, των τελωνείων ενώ προβλήματα υπάρχουν και στις μεταφορές.

Ο στρατός έχει επιδιώξει την καταστολή όσων οργανώνουν ή υποστηρίζουν δημόσια το κίνημα ενώ τον Φεβρουάριο κατηγόρησε πολλούς ηθοποιούς και σκηνοθέτες.

Υπάρχουν τώρα τουλάχιστον 60 άτομα στις λίστες των καταζητούμενων, μετά τη δημοσίευση νέων ονομάτων τις τελευταίες ημέρες, μαζί με τις φωτογραφίες τους, συνδέσμους προς τους λογαριασμούς των social media και άλλες πληροφορίες.

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Myat Noe Aye, ηθοποιός, έγραψε ότι ήταν μεταξύ εκείνων που έχουν στοχοποιηθεί με ένταλμα σύλληψης.

«Νόμιζα ότι θα φοβόμουν πολύ όταν έρθει στη σειρά μου, αλλά στην πραγματικότητα είμαι περισσότερο περήφανη για τον εαυτό μου, που έκανα το σωστό για τη χώρα μου», λέει στο βίντεο.

Προσθέτει δε, πως περιμένει να ανακοινωθούν επιπλέον ονόματα στην περίφημη λίστα.

No matter how they haunt us, we will keep fighting for JUSTICE & DEMOCRACY!

Dictatorship Must Fail #WhatsHappeninglnMyanmar #Apr5Coup pic.twitter.com/gj7TuZ4UvV