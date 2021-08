Η εταιρεία παιχνιδιών Mattel ανακοίνωσε σήμερα ότι δημιούργησε μια κούκλα Barbie προς τιμή της Βρετανίδας επιστήμονα Σάρα Γκίλμπερτ η οποία συνδημιούργησε το εμβόλιο της AstraZeneca κατά της covid-19.

Η Γκίλμπερτ, καθηγήτρια ανοσολογίας στο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, αρχικά θεώρησε αυτή την πρωτοβουλία πολύ περίεργη, όμως ανέφερε σε ανακοίνωση της εταιρείας ότι ελπίζει πως με αυτό τον τρόπο θα δώσει έμπνευση στην επόμενη γενιά νέων κοριτσιών να εργαστούν στον τομέα των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών.

Ελπίζω ότι τα παιδιά που θα δουν τη Barbie μου θα κατανοήσουν σε ποιο βαθμό μια επιστημονική καριέρα είναι ζωτικής σημασίας για τον κόσμο που μας περιβάλλει, τόνισε η Γκίλμπερτ, η οποία τον Ιούνιο τιμήθηκε από τη βασίλισσα Ελισάβετ για τις υπηρεσίες της υπέρ της δημόσιας υγείας και της ιατρικής έρευνας.

Professor Dame Sarah Gilbert reacts to the creation of a Barbie doll modelled on her, saying she hopes it shows girls they can work in science.



