Η μετεωρολόγος Ρεμπέκα Σουλντ εξέπληξε ευχάριστα τους τηλεθεατές στο Μιλγουόκι όταν η 13 εβδομάδων κόρη της, Φιόνα έκανε μια ξεχωριστή εμφάνιση στο δελτίο πρόγνωσης του καιρού.

«Είναι προετοιμασμένη. Έχει μια από τις καλές χοντρές κουβέρτες της εδώ για αυτόν τον κρύο καιρό που έρχεται απόψε», είπε η Σουλντ στη διάρκεια του δελτίου, που μεταδόθηκε ζωντανά από το υπόγειο του σπιτιού της λόγω των πρωτοκόλλων Covid. «Πιστεύω μπορεί να με βοηθήσει με τον καιρό απόψε που θα είναι αρκετά δυσάρεστος, σωστά;».

Όπως εξηγεί στο Yahoo Life, η εμφάνιση δεν ήταν ακριβώς προγραμματισμένη.

«Έμεναν λίγα λεπτά μέχρι την επόμενη καιρική πρόγνωση και το μωρό μου μόλις είχε ξυπνήσει», λέει η Σουλντ, που είχε μόλις επιστρέψει στη δουλειά από την άδεια μητρότητας. «Πηγαίνω στον πράσινο τοίχο μου. Την κρατούσα στην αγκαλιά και λέει ο παραγωγός, "Α, το μωρό σου θα κάνει εμφάνιση;". Ήμουν πολύ σίγουρη ότι θα συμπεριφερόταν καλά γιατί μόλις είχε πάρει έναν υπνάκο και ήξερα ότι ήταν χαρούμενη. Είπα "βεβαίως!"».

Fifers got out for a walk today with mild temps in the 40s and hopes you can too! Colder weather ahead, details at 4pm. #forecastwithfifi pic.twitter.com/PZeIGm9Flq — Rebecca Schuld (@RebeccaSchuld) February 1, 2022

Αν και η στιγμή ήταν σίγουρα αυθόρμητη, η μετεωρολόγος παραδέχεται ότι ένιωθε τύψεις απέναντι στους τηλεθεατές.

«Υποτίθεται πως πρέπει να διατηρούμε μια συγκεκριμένη στάση», λέει για το γεγονός ότι είναι δημόσιο πρόσωπο. "Για ένα κλάσμα δευτερολέπτου, ένιωσα τύψεις γι' αυτό και δεν ξέρω γιατί. Όταν κάθισα και το σκέφτηκα, λέω, γιατί να νιώθω τύψεις; Αυτή είναι η πραγματική ζωή. Αυτό κάνουν όλοι. Δουλεύουν, τα παιδιά τους είναι άρρωστα ή κλαίνε στο βάθος. Είναι πάντα μια πρόκληση όταν έχεις παιδιά στην εξίσωση, αλλά αυτό κάνουμε πολλοί καθημερινά. Γιατί λοιπόν τα κρύβουμε;».

Fifi wanted to share a factoid she found interesting… 1979 held a long streak for highest snow depth in January from the 17th-31st. Meanwhile, we’ve barely received a foot of snow so far this season ❄️ #wheresthesnow pic.twitter.com/DQH9XQcpYZ — Rebecca Schuld (@RebeccaSchuld) January 27, 2022

Οι τύψεις, εξηγεί η Σουλντ, είναι κάτι που πολλοί εργαζόμενοι γονείς επιβάλλουν στον εαυτό τους - και κάτι που ελπίζει ότι η εμπειρία της μπορεί να ανακουφίσει.

«Ήταν αυτή η περίεργη στιγμή που λέω, κάτσε, γιατί νιώθω τύψεις; Όχι, αυτό είναι καταπληκτικό», λέει. «Ακόμα φέρνω εις πέρας τη δουλειά μου. Και, ναι, πρέπει να κάνω παύση αν συμβαίνει κάτι με το μωρό; Σίγουρα. Αλλά έτσι είναι η ζωή, σωστά;».

Μαζί της συμφωνούν χιλιάδες τηλεθεατές, που επικροτούν την ειλικρίνεια της Σουλντ.

«Είναι απόλυτο προνόμιο», λέει η Σουλντ για το γεγονός πως μπορεί να εργάζεται από το σπίτι μαζί με το νεογέννητό μωρό της. «Αν έχεις παιδιά, ξέρεις πόσο δύσκολο είναι να είσαι μακριά τους. Οπότε τελειώνοντας την άδεια μητρότητας και λόγω Covid, να θέλουν να κρατήσουν μερικούς από εμάς σπίτι, μου έδωσε την ευκαιρία να επιστρέψω στην επαγγελματική ζωή».

This is how you sneak in a wind chill advisory without upsetting the viewers #wellplayed https://t.co/RazqYu8Uiv — Rebecca Schuld (@RebeccaSchuld) January 26, 2022

This little babe has no idea the joy she brings to the people👏 🥰 https://t.co/I53nPXIRPq — Rebecca Schuld (@RebeccaSchuld) January 26, 2022

Αν και παραδέχεται ότι είναι δύσκολο να έχεις καθορισμένο πρόγραμμα με ένα βρέφος, λέει ότι είναι «ευλογία» να είσαι εργαζόμενη μητέρα που μπορεί να κάνει καλά τη δουλειά της ενώ εργάζεται από το σπίτι.

«Μπορώ να κάνω πολλά πράγματα και ταυτόχρονα να τη φροντίζω και να είμαι εκεί στη ζωή της», λέει. «Ορισμένες χώρες έχουν άδεια μητρότητας για κάποια χρόνια, ώστε να μπορείς πραγματικά να δεθείς με το μωρό και να το βοηθήσεις να μεγαλώσει αντί να το βάλεις σε παιδικό σταθμό και να χάνεις σημαντικές στιγμές της ζωής του. έχει αρχίσει να γελάει τις τελευταίες δύο εβδομάδες και όλα αυτά που έχω καταφέρει να δω γιατί είμαι εδώ μαζί της».

«Γιατί να μην δουλεύουμε από το σπίτι αν μπορούμε να ωφελούμαστε από την τεχνολογία;», συνεχίζει. «Γιατί πρέπει να είμαστε στο γραφείο; Έχουμε τα πάντα εδώ στο σπίτι. Κάνουμε την ίδια δουλειά. Και μπορούμε να έχουμε μια πιο γεμάτη οικογενειακή ζωή».

Absolutely precious! CBS 58 Meteorologist @RebeccaSchuld welcomed a baby girl, named Fiona, into the world on Tuesday, Oct. 19, 2021. Mom, baby and husband Adam are all well and getting settled in. Congrats! 👶🎀 #HometownBaby #YourHometownStation pic.twitter.com/ib0R9oxHfx — CBS 58 News (@CBS58) October 21, 2021