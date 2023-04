Met Gala 2023: Όλοι φέτος περιμένουν να δουν την Choupette, τη γάτα του Κάρλ Λαγκερφέλντ στο κόκκινο χαλί

Το φετινό Met Gala είναι αφιερωμένο στον Καρλ Λάγκερφελντ και με τον τίτλτο «Karl Lagerfeld: A Line of Beauty» τιμά τον πάλαι ποτέ θαμώνα της κορυφαίας εκδήλωση στο Metropolitan Museum.

Στο φετινό Met Gala, τη γεμάτη διασημότητες φιλανθρωπική εκδήλωση του μουσείου που πραγματοποιείται την πρώτη Δευτέρα του Μαΐου, φέτος ειδική προσκεκλημένη είναι η γάτα του.

Πρόκειται για τη διάσημη Choupette Lagerfeld, μια 11χρονη γάτα Βιρμανίας με τεράστια μπλε μάτια και μεταξένια λευκή γούνα, η οποία ανήκε στον Καρλ Λάγκερφελντ, τον εκλιπόντα Γερμανό σχεδιαστή μόδας και τιμώμενο πρόσωπο του φετινού γκαλά.

Για τον πρώην καλλιτεχνικό διευθυντή των Chanel, Fendi και Chloé, ο οποίος πέθανε το 2019 σε ηλικία 85 ετών, η Choupette μπορεί να είναι ό,τι πιο κοντινό σε συγγενή. Οι θαυμαστές της ελπίζουν να τη δουν να περπατάει στο κόκκινο χαλί του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης προς τιμήν του.

«Ήταν το μωρό του», δήλωσε η Françoise Caçote, η γυναίκα που φροντίζει την Choupette. Πρώην οικονόμος του Καρλ Λάγκερφελντ η 50χρονη Caçote, είναι η νταντά της Choupette από το 2012 και κληρονόμησε τη γάτα μόνιμα μετά τον θάνατο του κηδεμόνα της. «Έλεγε: “Στη ζωή μου, η προτεραιότητά μου είναι η Choupette και μετά όλα τα υπόλοιπα"»

Ο Καρλ Λάγκερφελντ μιλούσε συχνά για το πόσο πολύ λάτρευε την Choupette και είχε δύο υπηρέτριες στην υπηρεσία της. Έχει τον δικό της ατζέντη, βιβλία για καφέ, μια συνεργασία για την περιποίηση του δέρματός της και fans στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε όλο τον κόσμο.

Met Gala 2023: Μυστήριο για το αν θα παραβρεθεί η Choupette

Ο Lucas Berullier, ατζέντης της Choupette, δήλωσε ότι η γάτα έλαβε πρόσκληση για την εκδήλωση και υποστήριξε ότι «πολύς κόσμος τη θέλει εκεί». Δεν είπε όμως αν η Choupette θα παρευρεθεί, επικαλούμενος συμφωνίες εμπιστευτικότητας.

Μέχρι σήμερα, γάτα δεν έχει περπατήσει ποτέ στο κόκκινο χαλί του Met Gala, αν και έχουν εμφανιστεί σκύλοι ως ασφάλεια μαζί με τους φρουρούς. Το 2021, ένα ιδιαίτερα φωτογενές γκόλντεν ριτρίβερ λέγεται ότι έκλεψε την παράσταση.

Το γκαλά είναι γνωστό ότι κρατάει τα σχέδιά του μυστικά και το αν η Choupette θα είναι η καλλονή της εκδήλωσης παραμένει ακόμη ασαφές. Εκπρόσωπος του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης δεν θέλησε να σχολιάσει τη λίστα των καλεσμένων και εκπρόσωπος της Condé Nast- η οποία είναι χορηγός της εκδήλωσης- αρνήθηκε επίσης να αφήσει τη Choupette να βγει από την τσάντα μεταφοράς.

Πριν από μερικές εβδομάδες, ο επιμελητής του Ινστιτούτου Κοστουμιών του Met, Andrew Bolton, δήλωσε στο περιοδικό Interview ότι είχε προσπαθήσει να πείσει την ;Anna Wintour να κάνει την Choupette «επίτιμη πρόεδρο» του γκαλά.

Met Gala 2023: Το μήνυμα της Κιμ Καρντάσιαν

Η Κιμ Καρντάσιαν δημοσίευσε μια φωτογράφιση με την Choupette την Τετάρτη, όπου ανέφερε ότι επισκέφθηκε τα γραφεία της ομώνυμης σειράς μόδας του Καρλ Λάγκερφελντ για να εμπνευστεί για το Met Gala, και πυροδότησε τις εικασίες ότι η Choupette θα ήταν συνοδός της. Η Κιμ Καρντάσιαν αρνήθηκε να σχολιάσει.

Η Caçote, που φροντίζει την Choupette, αρνήθηκε επίσης να αποκαλύψει αν θα παρευρεθεί, αλλά δήλωσε ότι αν η Choupette περπατούσε στο κόκκινο χαλί θα έδινε χαρά στον Καρλ Λάγκερφελντ. «Γνωρίζοντας πώς ο Καρλ μίλησε για την επιρροή της Choupette, ξέρω ότι θα ήταν περήφανος να την είχε στην εκδήλωση», δήλωσε η Caçote.

Η Choupette συνήθιζε να συνοδεύει τον Καρλ Λάγκερφελντ στο ιδιωτικό του τζετ, αλλά η Caçote είπε ότι η Choupette δεν έχει μπει σε αεροπλάνο μετά τον θάνατο του Καρλ Λάγκερφελντ.

Η Choupette ανήκε αρχικά σε ένα μοντέλο φίλο και πηγή έμπνευσης για τον Καρλ Λάγκερφελντ. Ο αείμνηστος σχεδιαστής συμφώνησε να την προσέχει για δύο εβδομάδες, κατά τη διάρκεια των οποίων δέθηκε μαζί της και αποφάσισε να την κρατήσει, σύμφωνα με το «Paradise Now: The Extraordinary Life of Karl Lagerfeld», ένα βιβλίο του δημοσιογράφου Γουλίαμ Μίντλετον.

Ο Καρλ Λάγκερφελντ είχε δηλώσει στο Women's Wear Daily το 2012 ότι η Choupette απολάμβανε μια διατροφή υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες, με φρέσκο κρέας από τον χασάπη, και γευμάτιζε σε ένα τραπέζι, μέσα από κρυστάλλινα μπολ που σχεδίασε ο ίδιος.

Είπε ότι είχε προσλάβει μια υπηρέτρια και έναν μπάτλερ, οι οποίοι κατέγραφαν το πρόγραμμά της σε ένα σημειωματάριο όταν ο Καρλ Λάγκερφελντ έλειπε από την πόλη ενώ της έβαζαν και τραγούδια της Madonna από τα τέλη της δεκαετίας του '90.

Ο Καρλ Λάγκερφελντ μοιράστηκε φωτογραφίες της Choupette στο Twitter και το Instagram και οι θαυμαστές του λάτρεψαν να βλέπουν τον σχεδιαστή, γνωστό για τη μακριά αλογοουρά του, τα χαρακτηριστικά γυαλιά ηλίου και τα δερμάτινα γάντια του, να είναι τρυφερός με ένα ζώο.

Η Choupette έχει κοσμήσει τα εξώφυλλα του βρετανικού Harper's Bazaar, της Grazia και της γερμανικής Vogue και έχει ποζάρει με τις Λίντα Εβαγκελίστα και Κένταλ Τζένερ.

Πιο πρόσφατα, πρωταγωνίστησε μαζί με τη Ναόμι Κάμπελ σε μια φωτογράφιση του Μαΐου για την αμερικανική Vogue. Το 2015, ο Καρλ Λάγκερφελντ δήλωσε στο περιοδικό New York ότι η Choupette είχε κερδίσει 3 εκατομμύρια ευρώ από δύο εμφανίσεις της ως μοντέλο.

Το 2018, ο Καρλ Λάγκερφελντ δήλωσε στο γαλλικό περιοδικό Numero, ότι είχε αφήσει κάποια χρήματα για την Choupette στη διαθήκη του, γεγονός που προκάλεσε φήμες ότι η Choupette θα κληρονομούσε μια περιουσία. Αλλά η Caçote δήλωσε ότι δεν έχει λάβει χρήματα από την κληρονομιά και ότι η κατάσταση με την κληρονομιά Καρλ Λάγκερφελντ παραμένει περίπλοκη.

Η Caçote δήλωσε ότι φροντίζει την Choupette με δικά της χρήματα και το κάνει με χαρά, καθώς ήταν επιθυμία του Καρλ Λάγκερφελντ. Δήλωσε δε, ότι προτίθεται να ιδρύσει ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα που θα επικεντρώνεται στα αιλουροειδή στο όνομα της Choupette.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal