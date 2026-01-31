ΔΙΕΘΝΗ
Μερικό shutdown στις ΗΠΑ από τα μεσάνυχτα - Τι σημαίνει αυτό

Υπάρχει ελπίδα να τερματιστεί σύντομα με αναμενόμενη ψηφοφορία τη Δευτέρα στο Κογκρέσο

Σε μερικό shutdown εισήλθαν οι ΗΠΑ από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής προς σήμερα Σάββατο, ώρα Ουάσινγκτον (07:00 ώρα Ελλάδος).

Ωστόσο, υπάρχει ελπίδα να τερματιστεί σύντομα με αναμενόμενη ψηφοφορία τη Δευτέρα στο Κογκρέσο.

Γιατί οι ΗΠΑ εισήλθαν σε μερικό shutdown

Τρεις μήνες μετά το μεγαλύτερο σε διάρκεια «shutdown» στην ιστορία των ΗΠΑ, η μερική αυτή δημοσιονομική παράλυση οφείλεται αυτήν τη φορά στην άρνηση των αντιπολιτευόμενων Δημοκρατικών να υιοθετήσουν προϋπολογισμό για το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας (DHS) χωρίς να τεθούν περιορισμοί στον τρόπο λειτουργίας της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) μετά τους πρόσφατους θανάτους δύο ανθρώπων από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεάπολη.

Η αμερικανική Γερουσία είχε ωστόσο υιοθετήσει μερικές ώρες νωρίτερα σχέδιο προϋπολογισμού, το οποίο αναμένεται να επιτρέψει στη δημοσιονομική παράλυση να είναι μικρής διάρκειας, καθώς η Βουλή των Αντιπροσώπων προβλέπεται πλέον να εγκρίνει το σχέδιο αυτό, με ψηφοφορία που αναμένεται να διεξαχθεί στην αρχή της εβδομάδας για να τερματιστεί το «shutdown».

Μερικό shutdown στις ΗΠΑ: Τι σημαίνει αυτό

Ως εκ τούτου οι συνέπειες αναμένεται να είναι λίγες, καθώς η μερική δημοσιονομική παράλυση του ομοσπονδιακού κράτους μπορεί να διαρκέσει μόνον ένα σαββατοκύριακο, χωρίς να τεθούν σε τεχνική ανεργία πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι.

Σε υπόμνημά του, το Γραφείο Προϋπολογισμού (OMB) του Λευκού Οίκου ζήτησε χθες, Παρασκευή, το βράδυ στα διάφορα υπουργεία να καταρτίσουν ένα σχέδιο για δημοσιονομική παράλυση, δηλώνοντας ωστόσο ότι «ελπίζει» πως αυτή θα «είναι σύντομη».

Το κείμενο που υιοθετήθηκε χθες με 71 ψήφους υπέρ και 29 κατά είναι το αποτέλεσμα συμφωνίας ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και Δημοκρατικούς Γερουσιαστές. Αυτοί αρνούνται να υιοθετήσουν τον προϋπολογισμό που προτείνεται για το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας (DHS) χωρίς μεταρρυθμίσεις στην αστυνομία μετανάστευσης (ICE), καθώς αξιώνουν ένα αυστηρότερο πλαίσιο για τη λειτουργία της μετά την αγανάκτηση που προκάλεσαν τα πρόσφατα γεγονότα στη Μινεάπολη.

Εντέλει δέχθηκαν να υιοθετήσουν πέντε από τις έξι πτυχές του σχεδίου προϋπολογισμού, ενώ το μέρος που αφορά το DHS θα αποτελέσει αντικείμενο νέων διαπραγματεύσεων στη διάρκεια των δύο προσεχών εβδομάδων.

Με πληροφορίες από Ground News και ΑΠΕ-ΜΠΕ

