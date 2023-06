Μέγκαν Φοξ: Η οργισμένη απάντηση στην ομοφοβική επίθεση εναντίον των γιων της

Οργισμένη ήταν η αντίδραση της Μέγκαν Φοξ μετά την επίθεση που δέχτηκε από πολιτευτή για τα ρούχα των παιδιών της.

«Τα βάλατε με τη λάθος μάγισσα» έστειλε μήνυμα η Μέγκαν Φοξ μετά τον ισχυρισμό ενός πρώην υποψηφίου για το Κογκρέσο ότι «ανάγκασε» τα αγόρια της να «φορούν κοριτσίστικα ρούχα» σε μια οργισμένη ανάρτησή της στο Instagram.

Η Αμερικανίδα ηθοποιός Μέγκαν Φοξ αντέδρασε έντονα όταν ο πολιτευτής συνέκρινε την ανατροφή των παιδιών της με «κακοποίηση».

Ο Ρόμπι Στάρμπακ ήταν υποψήφιος στην πέμπτη περιφέρεια του Κογκρέσου στο Τενεσί το 2022 και περνάει τον χρόνο του δημοσιεύοντας τακτικά επιθέσεις κατά της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας μέσω Twitter. Ο ίδιος έχει εξαπολύσει ομοφοβικές επιθέσεις για μια σειρά θεμάτων από την υγειονομική περίθαλψη των διεμφυλικών μέχρι την παιδική σειρά κινουμένων σχεδίων Peppa Pig που γιόρταζε το Pride.

Σε μια ανάρτηση την Πέμπτη 8 Ιουνίου, ο Ρόμπι Σταρμπακ έγραψε: «Αυτοί είναι οι γιοι της Μέγκαν Φοξ. Ζούσαμε στην ίδια περιφραγμένη κοινότητα και τα παιδιά μας έπαιζαν στο πάρκο. Είδα δύο από αυτά να παθαίνουν νευρικό κλονισμό λέγοντας ότι αναγκάστηκαν από τη μαμά τους να φορέσουν κοριτσίστικα ρούχα, ενώ η νταντά τους προσπαθούσε να τους παρηγορήσει. Είναι καθαρή παιδική κακοποίηση. Προσευχηθείτε γι' αυτά».

These are Megan Fox’s sons. We used to live in the same gated community and our kids played at the park. I saw 2 of them have a full on breakdown saying they were forced by their mom to wear girls clothes as their nanny tried to console them. It’s pure child abuse. Pray for them. pic.twitter.com/k3ULKG7fFm