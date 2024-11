Μεγάλη Βρετανία: Εγκρίθηκε το νομοσχέδιο για την ευθανασία

Εγκρίθηκε το νομοσχέδιο για την ευθανασία στη Μεγάλη Βρετανία, καθώς «υπέρ» ψήφισαν 330 βουλευτές και «κατά» 275.

Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε στη Βουλή των Κοινοτήτων, όπου νωρίτερα σήμερα το πρωί είχε ξεκινήσει η συζήτηση. Ο νόμος θα επιτρέπει την ευθανασία, σε ένα θέμα που διχάζει τόσο την κοινή γνώμη όσο και τους Βρετανούς βουλευτές. Το νομοσχέδιο μεταξύ άλλων προβλέπει πως όσοι ενήλικες έχουν διαγνωστεί με λιγότερο από έξι μήνες ζωής και έχουν σώας τας φρένας, θα έχουν το δικαίωμα να τερματίσουν τη ζωή τους με ιατρική βοήθεια.

Πρόκειται για νόμο που αναμένεται να φέρει μια από τις μεγαλύτερες κοινωνικές μεταρρυθμίσεις στη Μεγάλη Βρετανία. Η υπερψήφισή του νομοσχεδίου από τη Βουλή των Κοινοτήτων σε αυτό το στάδιο, δεν σημαίνει ότι το νομοσχέδιο έχει γίνει νόμος του κράτους, αλλά συνεχίζεται ο περαιτέρω κοινοβουλευτικός έλεγχος, με την υποστήριξη του εκλεγμένου τμήματος, μέχρι να διαμορφωθεί το τελικό κείμενο.

