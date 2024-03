Με το TikTok τα έβαλε ο Τραμπ: Είναι απειλή για την εθνική ασφάλεια

Στις «συμπληγάδες» των social media βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ, που ναι μεν θεωρεί το TikTok «απειλή για την εθνική ασφάλεια», από την άλλη όμως, υποστηρίζει πως τυχόν απαγόρευσή του θα ενίσχυε τον «εχθρό του λαού», το facebook.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ που διεκδικεί το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών για τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, υποχρεώθηκε σε «υποχώρηση» σχετικά με τα περί απαγόρευσης του TikTok που είχε ζητήσει πρόσφατα. Μιλώντας στο «Squawk Box» του CNBC τη Δευτέρα το πρωί, και απαντώντας στην ερώτηση εάν θεωρεί το TikTok απειλή για την εθνική ασφάλεια ο Τραμπ απάντησε καταφατικά, λέγοντας: «Το πιστεύω αυτό».

«Το πιστεύω και πρέπει να παραδεχτούμε ότι προστατεύουμε το απόρρητο και τα δικαιώματα δεδομένων του Αμερικανού λαού», δήλωσε στο CNBC ο Τραμπ. Όταν ρωτήθηκε για τον λόγο που πήρε πίσω τα περί απαγόρευσης, ο Τραμπ είπε ότι θα μπορούσε να είχε απαγορεύσει το TikTok κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, αλλά άφησε το Κογκρέσο να το κάνει. «Όμως, όπως ξέρετε, ήμουν στο σημείο που θα μπορούσα να τα καταφέρω αν το ήθελα. Θα έπρεπε να είχα πει, εσείς αποφασίζετε, παίρνετε αυτήν την απόφαση γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μιλούν ότι το λατρεύουν», είπε. «Υπάρχουν πολλά νέα παιδιά στο TikTok που θα τρελαθούν χωρίς αυτό. Υπάρχουν πολλοί χρήστες».

Στη συνέχεια, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η απαγόρευση του TikTok θα οδηγούσε στην ανάπτυξη του Facebook, το οποίο κατηγόρησε ως «εχθρό του λαού»: «Υπάρχουν πολλά καλά και πολλά κακά με το TikTok. Αλλά αυτό που δεν μου αρέσει είναι ότι χωρίς το TikTok, το Facebook θα γίνει μεγαλύτερο και θεωρώ ότι το Facebook είναι εχθρός του λαού», είπε.

Donald Trump suggested that if elected president again his administration would not crack down on the use of bitcoin or other cryptocurrencies through regulatory authority. https://t.co/UD78qyApuy pic.twitter.com/P9O0ZMUTVN