Μάθιου Πέρι: Αντιδράσεις για το φλερτ με 19χρονη - «Είμαι τόσο μεγάλος όσο ο μπαμπάς σου;»

Αίσθηση έχει προκαλέσει ένα βίντεο που δείχνει τον Μάθιου Πέρι να συνομιλεί στο Facetime με μια 19χρονη, την οποία γνώρισε μέσω ενός dating app.

Η Κέιτ Χάραλσον έχει γίνει viral από τότε που δημοσίευσε στο TikTok μια ιδιωτική συνομιλία με τον ηθοποιό, με τον οποίο γνωρίστηκαν στην εφαρμογή Raya. Η ίδια ισχυρίζεται ότι η επαφή της μαζί του πέρυσι τον Μάιο, το διάστημα που ο Μάθιου Πέρι φημολογούνταν ότι είχε χωρίσει με την αρραβωνιαστικιά του, την 29χρονη Μόλι Χέρβιτζ.

Στη λεζάντα του βίντεο, που στη συνέχεια διέγραψε, η 19χρονη σχολίαζε: «Όταν γίνεσαι match για πλάκα με τον Μάθιου Πέρι σε ένα dating app και μετά σε καλεί μέσω facetime για να παίξετε τις 20 ερωτήσεις».

Μιλώντας στο Page Six, η Κέιτ Χάραλσον εξήγησε ότι αποφάσισε να κοινοποιήσει το βίντεο, μετά από ένα αντίστοιχο ντοκουμέντο που ήρθε στο φως αναφορικά με τον Μπεν Άφλεκ.

Όπως λέει, στόχος της ήταν να δείξει πώς ορισμένοι μεγαλύτεροι άνδρες στο Χόλιγουντ «εκμεταλλεύονται» πολύ νεαρότερες γυναίκες σε dating app. «Πολλοί άνθρωποι με κατηγορούν για bullying επειδή πόσταρα το βίντεο, και αρχικά ένιωσα άσχημα. Την ίδια στιγμή όμως αισθάνομαι ότι πολλοί άνδρες στο Χόλιγουντ μιλάνε σε όλα αυτά τα νεαρά κορίτσια, και είναι κάτι που πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος», είπε.

«Είμαι τόσο μεγάλος όσο ο μπαμπάς σου;»

Η Χάραλσον, που ήταν 19 ετών όταν γνώρισε τον 51χρονο σήμερα ηθοποιό, ισχυρίζεται ότι ο σταρ από τα «Φιλαράκια» της ζήτησε σχεδόν αμέσως να μεταφέρουν τη συνομιλία τους από το Raya στο FaceTime, προσθέτοντας ότι την φλέρταρε κάνοντας διάφορες ερωτήσεις, όπως αν ο ίδιος είναι «τόσο μεγάλος όσο ο μπαμπάς της».

Η νεαρή TikToker, που ζει στο Λος Άντζελες και εργάζεται ως προσωπική βοηθός διασήμων, είπε ότι στο παρελθόν έχει «ταιριάξει» και με άλλους celebrities στο Raya, αλλά «ποτέ δεν μιλάει με μεγαλύτερους άνδρες». Ωστόσο, στην περίπτωση του Πέρι είπε να κάνει μια εξαίρεση, πιστεύοντας ότι «θα έχει πλάκα». «Δεν το σκέφτηκα ιδιαίτερα», είπε η Χάραλσον, που παραδέχθηκε ότι τον αναγνώρισε αν και δεν έχει δει ποτέ Friends.

Ενώ μιλούσαν στο FaceTime, σύμφωνα πάντα με την ίδια, ο Πέρι της πρότεινε ένα παιχνίδι ερωτήσεων για να γνωριστούν καλύτερα. Αν και λέει πως καμία δεν ήταν σεξουαλικής φύσεως, σημειώνει ότι κάποιες φορές αισθάνθηκε άβολα, κυρίως λόγω της μεγάλης διαφοράς ηλικίας μεταξύ τους.

«Δεν νομίζω ότι τον πείραζε αυτό. Ήταν κάπως περίεργο να μιλάω με κάποιον στην ηλικία του μπαμπά μου. Το ένιωθα λάθος, ιδίως επειδή ήξερε πόσων χρονών ήμουν», λέει η Χάραλσον, προσθέτοντας ότι κάποια στιγμή ο ηθοποιός την ρώτησε «Είμαι τόσο μεγάλος όσο ο μπαμπάς σου;» με εκείνη να απαντά ότι ήταν έναν χρόνο μεγαλύτερος και τον Πέρι να γελάει.

Ο λόγος που αποφάσισε να σβήσει τελικά το βίντεο ήταν επειδή θεωρεί τον Μάθιου Πέρι «καλό άνθρωπο», αν και όπως επισημαίνει «δεν είναι καθόλου εντάξει μεγάλοι σε ηλικία άνδρες να μιλάνε σε τόσο νεαρά κορίτσια».

Το viral βίντεο του Μπεν Άφλεκ

Πρόσφατα έγινε viral ένα βίντεο με τον Μπεν Άφλεκ φαίνεται να φλερτάρει μια γυναίκα, ξανά μέσω της εφαρμογής Raya, με εκείνη να τον απορρίπτει πιστεύοντας ότι πρόκειται για ψεύτικο προφίλ.

Όλα ξεκίνησαν με τη Nivine Jay να δημοσιεύει ένα βίντεο στο TikTok γράφοντας: «Σκέφτομαι την εποχή που ταίριαξα με τον Μπεν Άφλεκ στο Raya και σκέφτηκα ότι ήταν ψεύτικος έτσι τον έκανα unmatch και μου έστειλε ένα βίντεο στο Instagram». Στη συνέχεια ακολούθησε ένα βίντεο του ηθοποιού στο Instagram να μιλάει στην κάμερα, προσπαθώντας να επιβεβαιώσει ότι είναι ο ίδιος.

Από την πλευρά του, ο Μπεν Άφλεκ αρνείται κατηγορηματικά τις αναφορές στο όνομα του, ενώ στο παρελθόν είχε δηλώσει πως ο συγκεκριμένος τρόπος γνωριμιών δεν τον εκφράζει. «Γνωρίζω κόσμο, στον οποίο αρέσουν αυτές οι εφαρμογές και περνούν καλά, αλλά δεν είμαι από αυτούς. Θα μου άρεσε να έχω μία βαθιά σχέση με νόημα, στην οποία να μπορώ να είμαι απόλυτα αφοσιωμένος», είχε πει χαρακτηριστικά.

Διχασμένοι οι φανς - Το μήνυμα της Κρίσι Τέιγκεν



Τα βίντεο των Μπεν Άφλεκ και Μάθιου Πέρι πυροδότησαν έντονη διαμάχη στα social media, με κάποιους χρήστες να επικρίνουν τις νεαρές γυναίκες ότι δημοσιοποίησαν προσωπικές συνομιλίες χωρίς την άδεια των δυο ηθοποιών, άλλους να λένε πως απλώς φλέρταραν σε συναινετικό πλαίσιο και ορισμένους να εκφράζουν φόβους πως το μοτίβο μεγαλύτερων σε ηλικία σταρ που προσεγγίζουν νεαρές κοπέλες στο συγκεκριμένο app είναι ανησυχητικό.

Matthew Perry & Ben Affleck were two single men on a dating website. They were not going after women and harassing them. They were matched with women who requested to meet men around their age. I’m kinda Team Matt/Ben in this case. It’s far creepier to release the private videos.