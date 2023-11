Ματ Πετγκρέιβ: Χειροκρότημα συμπαράστασης στον παίκτη χόκεϊ που σκότωσε κατά λάθος αντίπαλό του

Ο Ματ Πετγκρέιβ, ο παίκτης του χόκεϊ που ενεπλάκη στη θανατηφόρα σύγκρουση με το παγοπέδιλο και θύμα τον Άνταμ Τζόνσον, δεν αγωνίστηκε με τους Sheffield Steelers την Κυριακή, αλλά χειροκροτήθηκε όρθιος από τους οπαδούς.

Η ομάδα αγωνίστηκε για πρώτη φορά από τότε που το παγοπέδιλο του Πετγκρέιβ σκότωσε τον Τζόνσον σε μια σύγκρουση στον πάγο στις 28 Οκτωβρίου. Η φωτογραφία του Πετγκρέιβ προβλήθηκε στη μεγάλη οθόνη του γηπέδου και χιλιάδες οπαδοί σηκώθηκαν όρθιοι για να δείξουν τη συμπαράστασή τους.

22nd minute… Standing ovation for Sheffield Steelers defenceman Matt Petgrave, who’s not on the ice tonight.



Over 8,000 fans all on their feet to show their support & love for Petgrave. pic.twitter.com/Muu8yIEdnJ