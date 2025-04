Μασκ κατά Ναβάρο: «Πιο ηλίθιος από σακί με τούβλα» - «Boys will be boys», σχολιάζει ο Λευκός Οίκος

Με σκληρή γλώσσα απάντησε ο Έλον Μασκ στον εμπορικό σύμβουλο του Ντόναλντ Τραμπ, Πίτερ Ναβάρο, χαρακτηρίζοντας τον «πιο ηλίθιο και από σακί με τούβλα».

Ο Ναβάρο, ο οποίος πέρασε τέσσερις μήνες στη φυλακή αφού αρνήθηκε να καταθέσει στην επιτροπή που ερευνούσε την εισβολή στο Καπιτώλιο, ισχυρίστηκε σε συνέντευξή του πως η Tesla δεν είναι κατασκευαστής, αλλά απλώς «συναρμολογεί» αυτοκίνητα με εξαρτήματα από το εξωτερικό. Το σχόλιο έγινε στο πλαίσιο της συζήτησης για την πολιτική δασμών του Τραμπ, την οποία ο Ναβάρο υποστηρίζει ένθερμα.

Ο Μασκ απάντησε αναρτώντας άρθρο που κατατάσσει την Tesla ως την αυτοκινητοβιομηχανία με τα περισσότερα αμερικανικά εξαρτήματα, υποστηρίζοντας πως είναι «ο πιο καθετοποιημένος κατασκευαστής αυτοκινήτων στην Αμερική». «Ο Ναβάρο είναι πιο ηλίθιος από σακί με τούβλα», συμπλήρωσε στο ίδιο tweet.

Tesla has the most American-made cars. Navarro is dumber than a sack of bricks. @IfindRetards @RealPNavarro https://t.co/gECgtZt5Sc

Η αντιπαράθεση έρχεται σε μια στιγμή που οι αγορές πλήττονται από τους νέους δασμούς του Τραμπ, με τους επενδυτές να ανησυχούν για παγκόσμια οικονομική αποσταθεροποίηση. Παρά τη στήριξή του στον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο, ο Μασκ προειδοποίησε πρόσφατα ότι ούτε η Tesla είναι «άτρωτη» σε τέτοιες εξελίξεις.

Important to note that Tesla is NOT unscathed here. The tariff impact on Tesla is still significant.