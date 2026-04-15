Μαρουάν Μπαργκούτι: Σε κίνδυνο ο Παλαιστίνιος ηγέτης λόγω «αυξανόμενης κακομεταχείρισης» στις φυλακές του Ισραήλ

Ο φυλακισμένος Παλαιστίνιος ηγέτης Μαρουάν Μπαργκούτι διατρέχει άμεσο κίνδυνο στις ισραηλινές φυλακές, όπου έχει δεχθεί τρεις επιθέσεις μέσα σε ισάριθμες εβδομάδες, σύμφωνα με τον δικηγόρο του.

Σε ένα από τα περιστατικά, τον περασμένο μήνα, σωφρονιστικοί υπάλληλοι φέρονται να άφησαν σκύλο να επιτεθεί στον 66χρονο.

Ο Μπαργκούτι συχνά αποκαλείται «ο Νέλσον Μαντέλα της Παλαιστίνης». Τυγχάνει ευρείας αποδοχής ανάμεσα σε αντίπαλες παλαιστινιακές παρατάξεις, διαθέτει ισχυρή λαϊκή στήριξη στα κατεχόμενα εδάφη, είχε επαφές με Ισραηλινούς αξιωματούχους πριν από τη σύλληψή του και για χρόνια υποστήριζε τη λύση των δύο κρατών.

Την Τετάρτη, στην 24η επέτειο της φυλάκισής του, διεθνείς προσωπικότητες όπως η Κέιτ Μπλάνσετ, ο Μπράιαν Άνταμς και ο Ντον Τσιντλ προσέθεσαν τα ονόματά τους σε δημόσια έκκληση για την απελευθέρωσή του, η οποία ήδη υποστηρίζεται από εκατοντάδες καλλιτέχνες και πρώην ηγέτες.

«Ένα σαφές μοτίβο κλιμακούμενης κακοποίησης»

Ο δικηγόρος του, Μπεν Μαρμαρέλι, ανέφερε μετά από επίσκεψη στη φυλακή ότι ο Μπαργκούτι αντιμετωπίζει «ένα σαφές μοτίβο κλιμακούμενης κακοποίησης: βία, ιατρική παραμέληση και μεταχείριση που τον θέτει σε άμεσο κίνδυνο».

Σύμφωνα με τον ίδιο, στις 25 Μαρτίου σωφρονιστικοί υπάλληλοι μπήκαν στο κελί του με σκύλο και τον ανάγκασαν να πέσει στο έδαφος, όπου «ο σκύλος του επιτέθηκε επανειλημμένα». Την επόμενη ημέρα δέχθηκε νέα επίθεση κατά τη μεταγωγή του στη φυλακή Γκανότ, ενώ στις 8 Απριλίου ξυλοκοπήθηκε σοβαρά από φρουρούς, έμεινε να αιμορραγεί για περισσότερες από δύο ώρες και του αρνήθηκαν ιατρική περίθαλψη.

«Παρά όλα αυτά, το μυαλό του ήταν καθαρό, συγκεντρωμένο και πλήρως ενημερωμένο για όσα συμβαίνουν έξω από τους τοίχους της φυλακής», πρόσθεσε ο Μαρμαρέλι.

Η δίκη του Μπαργκούτι για φόνο είχε επικριθεί ως ελλιπής από νομικούς, ενώ ο Νέλσον Μαντέλα φέρεται να τη χαρακτήρισε επίθεση κατά ενός νόμιμου πολιτικού αγώνα. Ο Μπαργκούτι καταδικάστηκε για την οργάνωση επιθέσεων που προκάλεσαν θανάτους αμάχων κατά τη διάρκεια της Δεύτερης Ιντιφάντα και παραμένει στη φυλακή έκτοτε, περνώντας μεγάλα διαστήματα σε απομόνωση.

Μαντέλα: «Αυτό που συμβαίνει στον Μπαργκούτι είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό που συνέβη σε μένα»

Ο Μαντέλα, ο πρώτος δημοκρατικά εκλεγμένος πρόεδρος της Νότιας Αφρικής μετά το τέλος του απαρτχάιντ, είπε το 2002 στον δικηγόρο του, Καντέρ Σκιράτ: «Αυτό που συμβαίνει στον Μπαργκούτι είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό που συνέβη σε μένα. Η κυβέρνηση προσπάθησε να απονομιμοποιήσει το Αφρικανικό Εθνικό Κογκρέσο και τον ένοπλο αγώνα του, παραπέμποντάς με σε δίκη».

Το Ισραήλ έχει απορρίψει επανειλημμένα αιτήματα απελευθέρωσής του στο πλαίσιο ανταλλαγών κρατουμένων, ενώ τα τελευταία χρόνια εντείνονται οι ανησυχίες για την υγεία του, εν μέσω καταγγελιών για συστηματική κακομεταχείριση Παλαιστινίων κρατουμένων.

Οι κρατούμενοι, σύμφωνα με τις καταγγελίες, δεν λαμβάνουν επαρκή τροφή, παρά τις επανειλημμένες αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου του Ισραήλ για αύξηση των μερίδων.

«Σε ένα περιβάλλον όπου το Ισραήλ εμφανίζεται ενθαρρυμένο στην κακομεταχείριση κρατουμένων, ο μόνος τρόπος να προστατευθεί ο Μαρουάν είναι η άμεση απελευθέρωσή του», δήλωσε ο Μαρμαρέλι, σημειώνοντας ότι η επίσκεψη έγινε υπό «παράλογες συνθήκες».

Οι δύο άνδρες χωρίζονταν από τζάμι και χωρίς λειτουργικά τηλέφωνα, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται να φωνάζουν για να επικοινωνήσουν. «Όσο ο Μαρουάν παραμένει σε ισραηλινή φυλακή, δεν υπάρχει τρόπος να διασφαλιστεί η ασφάλειά του», πρόσθεσε.

Ο Παλαιστίνιος ηγέτης εμφανίστηκε για πρώτη φορά δημοσίως μετά από μια δεκαετία το περασμένο καλοκαίρι, όταν ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ δημοσίευσε βίντεο στο οποίο τον χλευάζει μέσα στη φυλακή.

Ο γιος του, Αράμπ Μπαργκούτι, δήλωσε τότε ότι η οικογένεια φοβάται για τη ζωή του, έπειτα από πληροφορίες ότι ξυλοκοπήθηκε μέχρι λιποθυμίας από οκτώ δεσμοφύλακες. Οι επισκέψεις συγγενών δεν επιτρέπονται, ωστόσο πρώην κρατούμενοι που απελευθερώθηκαν στο πλαίσιο εκεχειρίας επιβεβαίωσαν το περιστατικό.

Ο ίδιος ευχαρίστησε τους καλλιτέχνες που στηρίζουν την εκστρατεία και κάλεσε και άλλους να συμμετάσχουν.

«Οι καλλιτέχνες και οι μουσικοί έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο κίνημα για την απελευθέρωση του Μαντέλα και τον τερματισμό του απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική. Ελπίζω να συμβεί το ίδιο για τον Μαρβάν και την Παλαιστίνη», είπε. «Περισσότερο από ποτέ χρειαζόμαστε αυτές τις φωνές για να μετατρέψουν την ελπίδα σε δράση».

Στη Βηθλεέμ, Παλαιστίνιοι καλλιτέχνες τίμησαν την επέτειο της κράτησής του με μια τοιχογραφία στο τείχος διαχωρισμού που έχει κατασκευάσει το Ισραήλ.

Με πληροφορίες από Guardian