Måneskin: Πώς τέσσερα νεαρά άτομα από την Ιταλία έγιναν η μεγαλύτερη ροκ μπάντα των τελευταίων ετών

Πέρυσι τα τέσσερα μέλη των Måneskin άνοιγαν την περιοδεία των Rolling Stones. Ήταν υποψήφιοι για Grammy στην κατηγορία του καλύτερου νέου καλλιτέχνη.

Έγραψαν και ηχογράφησαν τραγούδια με τον Max Martin, τον πιο επιτυχημένο δημιουργό επιτυχιών των τελευταίων 25 ετών και ξεσήκωναν όσους βρέθηκαν σε μερικά από μεγαλύτερα στάδια του κόσμου, με ερμηνείες στα φεστιβάλ Coachella, Lollapalooza, Rock in Rio και Global Citizen.

Τον περασμένο Ιούλιο σε ένα καλωσόρισμα στην πατρίδα τους, στην Ιταλία, ανέβηκαν στη σκηνή μπροστά σε 70.000 άτομα στον Μέγα Ιππόδρομο της Ρώμης, εκεί όπου γινόταν οι αρχαίες αρματοδρομίες, μόλις μερικά χιλιόμετρα από το σχολείο που πήγαιναν τρία από τα τέσσερα μέλη των Måneskin. Τότε που ξεκίνησαν να παίζουν για πρώτη φορά μαζί.

Αλλά ίσως πιο σημαντικό είναι ότι οι Måneskin είναι η σπάνια παραδοσιακή ροκ μπάντα που εμφανίστηκε τα τελευταία χρόνια και προέρχεται από τη βάση. Χωρίς διασυνδέσεις. Χωρίς background.

Το πιο ασυνήθιστο της ιστορίας είναι ότι προέρχονται από την Ιταλία που δεν βγάζει παραδοσιακά διεθνή ροκ ταλέντα.

«Σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο το αφήγημα άλλαξε» λέει στο Variety, ο 24χρονος τραγουδιστής της μπάντας Damiano David.

«Πλέον δεν ήταν γιατί δεν μπορούμε να γίνουμε κάποιοι, Είχε γίνει: Γιατί όχι;»

Φυσικά, όμως αυτού του είδους η επιτυχία έχει και κάποιο κόστος. Ακόμα και για ανθρώπους στα 20 τους χρόνια.

«Με όλη αυτή τη δουλειά, μετά βίας βλέπουμε πια τους φίλους μας. Έτσι, για μας, το να είμαστε στη Ρώμη, σημαίνει ότι επαναφορτίζουμε τις μπαταρίες μας» λέει ο 22χρονος κιθαρίστας Thomas Raggi. «Μας δίνει μία ευκαιρία να γυρίσουμε πίσω στην φυσιολογική ζωή» πρόσθεσε.

Αλλά όχι για πολύ. Τον περασμένο μήνα, η μπάντα κυκλοφόρησε το «Rush!», το τρίτο στούντιο άλμπουμ του και το πρώτο από την στιγμή που έκαναν παγκόσμια επιτυχία μετά την νίκη έκπληξη στην Eurovision τον Μάιο του 2021.

To άλμπουμ είναι έτοιμο να τους φτάσει στην κορυφή. Η σύνθεση και η παραγωγή είναι πολύ πιο «σκληρά» από αυτά των προηγούμενων άλμπουμ τους.

Και παρόλο που τα τραγούδια είναι κυρίως ροκ, το άλμπουμ είναι μουσικά ποικιλόμορφο.

Οι Måneskin δεν ντρέπονται να αναλύσουν γιατί έχουν κάνει μεγάλη επιτυχία. «Αντικειμενικά τώρα, τι μας έλειπε;» διερωτάται ο David.

«Ξέρουμε να παίζουμε όργανα. Ξέρουμε να γράφουμε τραγούδια. Είμαστε τυχεροί που είμαστε εμφανίσιμοι. Τι υπήρχε για να μας σταματήσει, εκτός από αυτή την επαρχιώτικη σκέψη: «Δεν θα τα καταφέρουμε εκτός Ιταλίας»;»

«Πάντα αισθανόμουν ότι είχαμε τις δυνατότητες» συμπληρώνει το 22χρονος ντράμερ, Ethan Torchio. Για παράδειγμα, η διασκευή του 2017 των Måneskin, για την επιτυχία «Beggin» έχει συγκεντρώσει περισσότερες από ένα δισεκατομμύριο ροές μόνο στο Spotify.

Οι Måneskin έχουν μία κοινή σχεδόν νωχελική στάση απέναντι στην διαμάχη που έχουν δημιουργήσει, που εκτείνεται από την ανοιχτή στήριξή τους στην Ουκρανία, όταν ο David φώναξε «Γαμ@@σαι Πούτιν» στο Coachella το 2022 μέχρι τον πανσεξουαλικό κομπασμό τους, που θυμίζει τους πάντες, από τον David Bowie μέχρι τους Mötley Crüe.

Οι Måneskin δεν έχουν φύλο, δεν βλέπουν φύλο, δεν καθορίζονται από το φύλο.

Τουλάχιστον δύο από τα μέλη της μπάντας είναι ανοιχτά bisexual ή όπως το λέει ο Torchio «σεξουαλικά ελεύθεροι». Διατηρούν μία αίσθηση του χιούμορ σε ό,τι αφορά τους ίδιους τους τους εαυτούς και την εικόνα τους.

Στη τελετή των Αμερικανικών Μουσικών Βραβείων τον Νοέμβριο, και οι τέσσερις, μεταξύ αυτών και η 22χρονη μπασίστρια των Måneskin, Victoria De Angelis, ήταν ντυμένοι με κοστούμια και καλτσοδέτες σε μία κωμική και χλευαστική διάθεση.

Αυτή είναι η άποψη που έχουν για τη ζωή και δεν το αναλύουν και πολύ.

«Ίσως να έχει γίνει πιο ασυνήθιστο τα τελευταία 10 χρόνια» λέει ο David «αλλά υπάρχουν κι άλλοι που το έχουν κάνει στο παρελθόν πριν από μας και καλύτερα από μας: Φρέντι Μέρκιουρι, Μικ Τζάγκερ, Ντέιβιντ Μπάουι. Αλλά εμείς το κάνουμε με τον δικό μας τρόπο».

Επίσημα οι Måneskin έγιναν μπάντα το 2015, όταν οι David, Raggi και De Angelis ήταν όλοι έφηβοι ακόμα στη μεσαίας τάξης συνοικία Monteverde Vecchio, της Ρώμης.

Το όνομα του συγκροτήματος, που προφέρεται «MON-eh-skin», είναι η δανέζικη λέξη για το «Σεληνόφως». Η μητέρα της De Angelis είναι Δανή. Η μπάντα της ζήτησε κάποιες ενδιαφέρουσες λέξεις. Εκείνη το έκανε και επέλεξαν τελικά αυτό το όνομα.

Από τότε, τα μέλη της μπάντας είχαν επαναστατική στάση.

«Είχα μια καλή άποψη για τη Victoria, αλλά πραγματικά αισθανόμουν απόγνωση», είπε η Paola Morille,, πρώην καθηγήτρια λογοτεχνίας της De Angelis. «Έμοιαζε με κακό αγόρι, με τα μαλλιά της πάντα ανακατεμένα. Ήταν πολύ σπάνιο για αυτή να παραδώσει εργασία».

Η De Angelis έχει μια χαρακτηριστικά ασεβή άποψη για το πώς δημιουργήθηκε το συγκρότημα.

«Ήμουν σε ένα πανκ συγκρότημα με τον Damiano. Ήταν απαίσιος, οπότε τον διώξαμε «Ciao, bello!»» είπε.

«Τότε έφτιαξα ένα άλλο συγκρότημα με τον Thomas, αλλά χρειαζόμασταν έναν τραγουδιστή και έναν ντράμερ. Εν τω μεταξύ, ο Damiano μου είχε γράψει και μου είπε «Μπορούμε να ξαναδημιουργήσουμε το συγκρότημα;» Είπα ΟΚ και βρήκαμε τον Ethan στο Facebook».

Με τη σύνθεση έτοιμη το 2015, η μπάντα άρχισε να κυκλοφορεί στους δρόμους της Ρώμης. Ένα από τα πολλά βίντεο που μπορεί να δει κανείς στο ίντερνετ δείχνει το γκρουπ στο πεζοδρόμιο της Via del Corso να ερμηνεύει το «Chosen», το πρώτο τους σινγκλ και το τραγούδι που ερμήνευσαν στο «X Factor Italia» το 2017.

Ο τραγουδιστής και συνθέτης Manuel Agnelli, ο κριτής του «Χ Factor», μέντορας της μπάντας στο σόου, θυμάται ότι δεν εντυπωσιάστηκε υπερβολικά από το τραγούδι. Ενθουσιάστηκε όμως από την προσωπικότητά τους.

«Το πρώτο πράγμα που παρατήρησα για τον Måneskin ήταν ότι κατάφεραν να αντέχουν σε αδιανόητες καταστάσεις», είπε αναφέροντας τον David που έκανε pole dancing στην εκπομπή φορώντας ένα στρινγκ και ψηλοτάκουνα.

Facebook Twitter Φωτ.: EPA

«Το έκανε τέλεια. Αν το είχε κάνει κάποιος άλλος, θα τον κορόιδευαν».

Το γκρουπ ήρθε δεύτερο στο μουσικό σόου, αλλά η εμφάνιση τους οδήγησε στην υπογραφή συμφωνίας με τη Sony Italy.

Το συγκρότημα ξεκίνησε την πρώτη του περιοδεία το 2018, δίνοντας σκόπιμα 35 εμφανίσεις σε σχετικά μικρούς χώρους χωρητικότητας 300-400 ατόμων.

«Θα μπορούσαν να έχουν ήδη παίξει σε μεγαλύτερους χώρους, αλλά ήθελαν να τριφτούν – και το αποτέλεσμα είναι ότι σήμερα είναι καταπληκτικοί» είπε ο Clemente Zard, Διευθύνων Σύμβουλος της Vivo Concerti.

Λίγους μήνες αργότερα, οι Måneskin κυκλοφόρησαν το «Torna a Casa», μια μπαλάντα που έγινε το πρώτο τους επιτυχημένο σινγκλ στην Ιταλία.

Ενώ το γκρουπ αρχικά έπαιζε σε στυλ funk-pop, μεταπήδησαν σε πιο hard rock ύφος για το δεύτερο άλμπουμ τους, «Teatro d’ira: Vol. 1». Και κάπως έτσι οι Måneskin άρχισαν να γράφουν τη δική τους ιστορία στην παγκόσμια σκηνή.

Τον Μάρτιο του 2021, οι Måneskin κέρδισαν το Φεστιβάλ Μουσικής του Σαν Ρέμο της Ιταλίας, το κορυφαίο τηλεοπτικό γεγονός της χώρας, με τον ύμνο «Zitti e buoni».

«Το τραγούδι ήταν πολύ ξεκάθαρο για να εξηγήσει ποιοι είναι – η αίσθηση της επαναστατικότητας που δίνει ξανά νόημα στη ροκ», λέει ο κριτικός μουσικής της La Repubblica, Gino Castaldo.

«Μόλις λίγα χρόνια νωρίτερα, η νίκη τους στο Σαν Ρέμο θα ήταν αδιανόητη».

Λίγο μετά από αυτή τη νίκη τους, το γκρουπ κυκλοφόρησε το σινγκλ «I Wanna Be Your Slave» και το εντυπωσιακό του βίντεο με θέμα S&M, το οποίο παρουσίαζε τα μέλη της μπάντας με δίχτυα και κορσέδες Gucci και να αγγίζουν ο ένας τον άλλο προκλητικά.

Η σκηνοθέτρια Simone Bozzelli αναπολεί την εποχή των γυρισμάτων: «Περπατούσαν με τα εσώρουχά τους, σχεδόν γυμνοί, και διασκέδαζαν παίζοντας, αγγίζοντας ο ένας τον άλλον, κάνοντας ερωτικά παιχνίδια.

»Κορόιδευαν ο ένας τον άλλον και γελούσαν όταν έβλεπαν τα στιγμιότυπα». Το τραγούδι έγινε το πρώτο από ιταλικό συγκρότημα που έφτασε στο top 10 στο βρετανικό chart single ενώ αργότερα κυκλοφόρησαν ένα remix με τον Iggy Pop.

Στη συνέχεια, τον Μάιο, ήρθε η ηχηρή νίκη του Måneskin στη Eurovision με το «Zitti», που παρουσίασε το συγκρότημα μπροστά σε 180 εκατομμύρια τηλεθεατές.

Αμέσως μετά, το συγκρότημα ένωσε τις δυνάμεις του με την Arista Records, μια θυγατρική της Sony Music στις Η.Π.Α.

«Τους είδα στη Eurovision και εντυπωσιάστηκα πολύ από την ενέργεια και το χάρισμά τους», είπε ο CEO της Arista, David Massey.

«Μπήκα σε ένα αεροπλάνο για τη Ρώμη για να τους γνωρίσω και τότε άκουσα τα «(I Wanna Be Your) Slave» και «Beggin». Υπογράψαμε επί τόπου, με στόχο να συνεχίσουμε σε ΗΠΑ και στον κόσμο»

Για το σκοπό αυτό, μαζί με τον Martin, το «Rush» περιλαμβάνει συνεργασίες από ξεχωριστούς δημιουργούς όπως ο Justin Tranter, ο Rami Yacoub, ο Jason Evigan και η Sarah Hudson, οι οποίοι έχουν γράψει τραγούδια για τη Lady Gaga, τη Selena Gomez, τους Maroon 5 και πολλούς άλλους.

«Έχουν ήδη περισσότερα από 5 δισεκατομμύρια streams παγκοσμίως και το «Rush» είναι πραγματικά το πρώτο τους αγγλόφωνο άλμπουμ», καταλήγει ο Massey. «Ήταν καταπληκτικό να το βλέπεις να εξελίσσεται».

Φυσικά, με την επιτυχία έρχονται και οι haters, και το «Bla Bla Bla» του νέου άλμπουμ απευθύνεται σε αυτούς.

«Θα ήθελα να τους πω: «Συγγνώμη, κάναμε ένα τραγούδι με τον Iggy Pop, ανοίξαμε για τους Rolling Stones, ήμασταν οι πρώτοι που κερδίσαμε αυτό και εκείνο. Τι άλλο πρέπει να κάνω για να κερδίσω τον σεβασμό; Τι άλλο να κάνω για να με σέβεται ο Peppino από τη Μολφέτα;», λέει, αναφερόμενος σε έναν φανταστικό άνθρωπο από μια μικρή πόλη της νότιας Ιταλίας.

Οι haters, ωστόσο, είναι η μειονότητα. «Δεν νομίζω ότι αντιλαμβάνονται πλήρως στην ηλικία τους, το απίστευτο ταξίδι το οποίο έχουν κάνει», λέει ο Manuel Agnelli.

«Μετά από αυτό που συνέβη στους Måneskin, πλέον ένας Ιταλός έφηβος αρχίζει να παίζει κιθάρα, μπορεί να σκεφτετα ι ότι μπορεί να παίξει και σε όλον τον κόσμο».

