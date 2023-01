Οι Maneskin «παντρεύτηκαν»: Ο γάμος- έκπληξη στη Ρώμη, ο «ιερέας» Alessandro Michele και οι διάσημοι καλεσμένοι

Ο «μουσικός γάμος της χρονιάς» έγινε μόλις στη Ρώμη- οι Maneskin «παντρεύτηκαν» μεταξύ τους για να γιορτάσουν την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ τους.

Τα μέλη του διάσημου ιταλικού ροκ συγκροτήματος αιφνιδίασαν για ακόμη μια φορά τους φανς τους διοργανώνοντας έναν «όχι και τόσο ιερό» γάμο, τον οποίο τέλεσε ο πρώην δημιουργικός διευθυντής της Gucci, Alessandro Michele, στη Ρώμη το βράδυ της Πέμπτης.

Και τα τέσσερα μέλη των Måneskin φορούσαν λευκά, φτάνοντας στο κτίριο Palazzo Brancaccio με δικές τους λευκές Κάντιλακ, με τη Βικτόρια και τον Ίθαν ντυμένους νύφες και τους Νταμιάνο και Τόμας γαμπρούς.

Facebook Twitter Victoria De Angelis. Φωτ.: Franco Origlia/WireImage

Facebook Twitter Damiano David. Φωτ.: Franco Origlia/WireImage

Facebook Twitter Ethan Torchio. Φωτ.: Franco Origlia/WireImage

Facebook Twitter Thomas Raggi. Φωτ.: Franco Origlia/WireImage

Στη «γαμήλια τελετή», ο Alessandro Michele ρώτησε τους Måneskin: «Θέλετε να παντρευτείτε υποσχόμενοι να είστε πιστοί ο ένας στον άλλον για πάντα, στη χαρά και στον πόνο, στην αγάπη και στην τιμή κάθε μέρα της ζωής σας;».

Αφού απάντησαν καταφατικά, τα τέσσερα μέλη της μπάντας αντάλλαξαν δαχτυλίδια και φιλιά πριν δώσουν μια αποκλειστική συναυλία με κομμάτια από το νέο τους άλμπουμ «Rush!».

Είχε προηγηθεί ένα βίντεο στο προφίλ του συγκροτήματος στο Instagram, όπου ο Τόμας, μέλος του γκρουπ, έπαιζε με την ηλεκτρική του κιθάρα ένα γαμήλιο εμβατήριο σε μια ταράτσα με φόντο τη Ρώμη, πυροδοτώντας πολλά και διάφορα σενάρια.

Στην ιδιωτική εκδήλωση στην περιοχή Colle Oppio της Ρώμης παρευρέθηκαν πολλές διασημότητες από τον κόσμο του θεάματος και του αθλητισμού, όπως οι σκηνοθέτες Baz Luhrmann και Paolo Sorrentino, ο ράπερ Machine Gun Kelly, η τραγουδίστρια Elisa και οι σταρ του ποδοσφαίρου της Roma, Paulo Dybala και Lorenzo Pellegrini.

Στο φινάλε, ο τελετάρχης επικαλέστηκε τον «Απόλλωνα, τον θεό της μουσικής» για να επιβεβαιώσει την ένωση μεταξύ των καλλιτεχνών, με την τελετή να κλείνει με το παραδοσιακό φιλί και την γαμήλια τούρτα.

We can officially announce that @thisismaneskin got married until death do them apart! 💍 #MarriedInARush pic.twitter.com/pjJxT0Ajm6