Μαλάουι: Σκάφος συγκρούστηκε με ιπποπόταμο- Νεκρό ένα βρέφος, 23 αγνοούμενοι

Βυθίστηκε στον ποταμό Σίρε στο Μαλάουι ύστερα από σύγκρουση με ιπποπόταμο ένα ξύλινο σκάφος με αποτέλεσμα ένα βρέφος να πεθάνει αλλά και 23 άτομα να αγνοούνται.

Η τοπική αστυνομία υποστηρίζει πως το ξύλινο σκάφος μετέφερε 37 ανθρώπους από τη μία στην άλλη όχθη του ποταμού, όταν ανατράπηκε και βυθίστηκε, το πρωί της Δευτέρας. Η εκπρόσωπος της αστυνομίας Ανιές Ζαλακόμα είπε ότι 13 από τους επιβάτες διασώθηκαν χάρη στην επέμβαση των κατοίκων, όμως οι υπόλοιποι 23 αγνοούνται ακόμη.

Η ίδια πρόσθεσε πως οι διασώστες βρήκαν νεκρό ένα μωρό ηλικίας ενός έτους, και τόνισε πως οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων συνεχίζονται.

Ο ποταμός Σίρε είναι ο μεγαλύτερος στο Μαλάουι.

Τα ναυάγια είναι συχνά σε αυτή τη χώρα όπου, λόγω έλλειψης τακτικών δρομολογίων, πολλοί κάτοικοι διασχίζουν λίμνες και ποτάμια με πλοιάρια σε κακή κατάσταση. Τον περασμένο μήνα τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν βυθίστηκε ένα υπερφορτωμένο σκάφος στην περιοχή του Μτσίνζι.

