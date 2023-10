Διεθνής πρωτοβουλία για να μπει τέλος στις διακρίσεις βάσει του φύλου

Σε έκκληση στον ΟΗΕ να ποινικοποιήσει τις έμφυλες διακρίσεις προχώρησαν εξέχουσες διεθνείς προσωπικότητες.

Συγκεκριμένα, προσωπικότητες, ανάμεσά τους η Χίλαρι Κλίντον και φεμινίστριες, κάλεσαν χθες Πέμπτη τα Ηνωμένα Έθνη να ποινικοποιήσουν, τις έμφυλες διακρίσεις, τον διαχωρισμό βάσει του φύλου, με επιστολή τους στα κράτη μέλη του ΟΗΕ. Ανάμεσα στις υπογραφές ξεχωρίζουν αυτές της πακιστανής ακτιβίστριας για τα δικαιώματα των γυναικών και νομπελίστριας ειρήνης Μαλάλας Γιουσαφζάι και της συγγραφέα και γνωστής φεμινίστριας Γκλόριας Στάινεμ.

Το κείμενο, που υπογράφεται επίσης από εξέχουσες Αφγανές αγωνίστριες, δίνεται στη δημοσιότητα καθώς η διεθνής κοινότητα μοιάζει ανίσχυρη να αποτρέψει τις de facto αρχές των Ταλιμπάν που παραμένουν σε τροχιά σκλήρυνσης των περιορισμών στις γυναίκες στο Αφγανιστάν. «Η αποτυχία να κωδικοποιηθεί ποινικά το απαρτχάιντ βάσει του φύλου επιτείνει το κενό ως προς τη λογοδοσία, αφήνοντας τα θύματα και τις επιζήσασες χωρίς λύση ούτε αποκατάσταση», σύμφωνα με την επιστολή, που συντάχθηκε με πρωτοβουλία του Atlantic Council (Ουάσιγκτον) και του Global Justice Center (Νέα Υόρκη).

Το κείμενο καλεί τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να αναθεωρήσουν τις διατάξεις σύμβασης υπό συζήτηση για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και να συμπεριλάβουν σε αυτό τον διαχωρισμό λόγω του φύλου.

Αφότου επέστρεψε στην εξουσία τον Αύγουστο του 2021 η κυβέρνηση των Ταλιμπάν, που εφαρμόζει ακραία εκδοχή του ισλαμικού νόμου, δεν σταματά να μειώνει τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών στο Αφγανιστάν. Μέσα σε δυο χρόνια, τα δευτεροβάθμια σχολεία και τα πανεπιστήμια έκλεισαν τις πόρτες τους στα κορίτσια και τις γυναίκες, όπως και τα πάρκα, οι χώροι άθλησης, τα χαμάμ. Η πολιτική των Ταλιμπάν δείχνει την ανάγκη να υπάρχει νομικό οπλοστάσιο για να διώκονται τέτοιες πράξεις, κρίνεται.

Οι Ταλιμπάν αποπειρώνται «συστηματικά» να «διαγράψουν τις γυναίκες από την πολιτική και την οικονομική σφαίρα» στο Αφγανιστάν, τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Φαούζια Κόοφι, άλλοτε μέλος του κοινοβουλίου επί των ημερών της υποστηριζόμενης από τη Δύση κυβέρνησης που ανέτρεψαν οι ισλαμιστές στην Καμπούλ. «Πώς να φανταστούμε μέλλον με ευημερία στο Αφγανιστάν όταν ακόμα κι η ανάσα των γυναικών βρίσκεται υπό ασφυκτικό έλεγχο;», διερωτήθηκε.

