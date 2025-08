Νιγηρία: 1.600 πτηνά κατασχέθηκαν πριν περάσουν στα χέρια διεθνούς κυκλώματος λαθρεμπορίας

Περισσότερα από 1.600 άγρια πτηνά κατασχέθηκαν στο αεροδρόμιο του Λάγος στη Νιγηρία, όταν οι τελωνειακές αρχές εντόπισαν αποστολή χωρίς άδειες, με προορισμό το Κουβέιτ. Σύμφωνα με τις Αρχές, πρόκειται για τη μεγαλύτερη υπόθεση λαθρεμπορίας άγριας πανίδας που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα.

Τα πτηνά, ανάμεσά τους δακτυλιοειδείς παπαγάλοι και καναρίνια με πράσινο και κίτρινο μέτωπο, εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια ελέγχου ρουτίνας στις 31 Ιουλίου. Αν και πρόκειται για κοινά είδη, η εξαγωγή τους απαιτεί ειδική άδεια. Η αποστολή δεν συνοδευόταν από τα προβλεπόμενα έγγραφα.

Η είδηση έγινε γνωστή με καθυστέρηση, καθώς, όπως δήλωσε εκπρόσωπος των τελωνείων, επιλέχθηκε να μη δημοσιοποιηθεί άμεσα, ώστε να μην επηρεαστεί η εξέλιξη της έρευνας.

