Σε αναθεώρηση βασικών λειτουργιών του ChatGPT προχωρά η OpenAI, αφού η εταιρεία δέχτηκε έντονη κριτική για περιστατικά στα οποία το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης δεν ανταποκρίθηκε επαρκώς σε χρήστες που βρίσκονται σε συναισθηματικά ευάλωτη κατάσταση.

Η εταιρεία ανακοίνωσε την ενσωμάτωση νέων μηχανισμών που επιτρέπουν στο μοντέλο να εντοπίζει περιπτώσεις ψυχολογικής πίεσης και να αποφεύγει απαντήσεις που ενδέχεται να ενισχύσουν παραληρηματικές σκέψεις, συναισθηματική εξάρτηση ή παθολογικά μοτίβα σκέψης. Παράλληλα, θα καθοδηγεί τους χρήστες προς τεκμηριωμένες πηγές υποστήριξης, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Οι αλλαγές εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ηθικών και λειτουργικών αναπροσαρμογών, καθώς η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης σε προσωπικές ή συναισθηματικά φορτισμένες καταστάσεις αυξάνεται διαρκώς.

Η απόφαση ελήφθη μετά από αναφορές περιστατικών στα οποία το ChatGPT φέρεται να ενίσχυσε ψευδείς πεποιθήσεις ή να απέτυχε να αποτρέψει κλιμάκωση ψυχολογικής κρίσης. Σε μία περίπτωση που ήρθε στη δημοσιότητα, ένας άνδρας στο φάσμα του αυτισμού οδηγήθηκε σε ψυχιατρική νοσηλεία, έχοντας πειστεί, με τη συμβολή του chatbot, ότι είχε ανακαλύψει τρόπο χειραγώγησης του χρόνου.

