Grindr: Η εφαρμογή θα λειτουργεί με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη και δεν θα ασχολείται με την πολιτική

Το Grindr υπόσχεται ότι η προσήλωσή του στην τεχνητή νοημοσύνη θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο μέσα στον επόμενο χρόνο.

Σε νέα συνέντευξή του στο περιοδικό Wired, ο CEO George Arison δήλωσε ότι το Grindr φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε μια «AI-first» εταιρεία, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη για να βοηθήσει τους χρήστες να βρίσκουν καλύτερα matches στην περιοχή τους.

«Θέλουμε να γίνουμε μια επιχείρηση με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη», ανέφερε ο Arison, προσθέτοντας ότι ελπίζει πως η τεχνολογία μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση «ορισμένων από τα πιο δύσκολα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ομοφυλόφιλοι».

«Το dating στον κόσμο των ομοφυλόφιλων περιπλέκεται από την έλλειψη πυκνότητας», είπε ο Arison. «Στις περισσότερες γεωγραφικές περιοχές, το σύνολο των gay ανθρώπων είναι στην πραγματικότητα αρκετά μικρό, όμως το dating βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη γεωγραφία. Έχει να κάνει με το ποιος βρίσκεται κοντά μου».

Ο Arison σημείωσε ότι, με τη συγκατάθεση των χρηστών, η εφαρμογή θα μπορούσε να εξηγεί «γιατί θα είχε νόημα» να μιλήσει κανείς με άλλους χρήστες, κάνοντάς τους «πολύ πιο πρόθυμους να ανοίξουν μια συζήτηση».

Τα σχόλια του Arison έρχονται μετά την κυκλοφορία, νωρίτερα μέσα στη χρονιά, μιας σειράς εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης από την εταιρεία, στα οποία οι χρήστες έπρεπε να κάνουν opt-out, αντί να εγγραφούν προαιρετικά (opt-in).

Τον Σεπτέμβριο, χρήστες ανέφεραν ότι έλαβαν ειδοποίηση που τους ενημέρωνε πως τα προσωπικά τους δεδομένα θα χρησιμοποιούνταν για την εκπαίδευση ενός μοντέλου γενετικής τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο να «βοηθήσει στην εξατομίκευση της εμπειρίας χρήστη και στη στήριξη πιο αυθεντικών και ουσιαστικών συνδέσεων».

Οι αναφορές για αυτή την ειδοποίηση ήρθαν έναν μήνα μετά την ανακοίνωση της εταιρείας, τον Αύγουστο, ότι θα μετατραπεί σε μια «AI-native» εταιρεία. Το Grindr είχε ήδη δημοσιεύσει έναν οδικό χάρτη προϊόντων για το 2025, ο οποίος περιλάμβανε αρκετές λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης για συνδρομητές επί πληρωμή.

Ο Arison ανέφερε επίσης ότι θέλει το Grindr να εξελιχθεί σε έναν κόμβο κοινωνικής υποστήριξης και δημόσιας υγείας και όχι απλώς σε μια εφαρμογή γνωριμιών.

Σε αυτό το πλαίσιο, δήλωσε ότι το Woodwork —το οποίο ήδη λειτουργεί ως η πλατφόρμα του Grindr για την πώληση φαρμάκων για στυτική δυσλειτουργία θα επεκταθεί περαιτέρω στην πρόληψη και τη θεραπεία σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων.

Παρά το γεγονός ότι ρωτήθηκε από το Wired για τις συντηρητικές πολιτικές απόψεις του —οι οποίες έχουν προκαλέσει αντιδράσεις γύρω από την εταιρεία— ο Arison αρνήθηκε να απαντήσει σε οποιαδήποτε σχετική ερώτηση.

«Το Grindr δεν ασχολείται καθόλου με την πολιτική. Δεν σχολιάζω την πολιτική, κάτι που είναι η στάση μου από τότε που βρίσκομαι εδώ, οπότε δεν πρόκειται να το κάνω», δήλωσε. «Οι άνθρωποι έρχονται στο Grindr όχι για την πολιτική, αλλά για άλλα πράγματα».

Η στροφή του Grindr προς την τεχνητή νοημοσύνη έρχεται σε μια περίοδο όπου εντείνεται η συζήτηση γύρω από την απογοητευτική εμπειρία χρήσης της ιστορικής εφαρμογής.

Χρήστες έχουν εδώ και καιρό αφήσει να εννοηθεί ότι το Grindr, που κυκλοφόρησε το 2009, θυσιάζει την ικανοποίηση των χρηστών προς όφελος της αξίας για τους επενδυτές — μια διαδικασία που στον χώρο της τεχνολογίας είναι γνωστή ως «enshittification».

Για ορισμένους χρήστες του Grindr, η διαπροσωπική σύνδεση παρεμποδίζεται συστηματικά από διαφημίσεις που μπλοκάρουν τη δυνατότητα συνομιλίας.

Με πληροφορίες από them.us