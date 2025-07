Μακελειό στη Νέα Υόρκη: Βρέθηκε σημείωμα στην τσέπη του δράστη - Πώς εργαζόμενοι έφραξαν με έπιπλα την πόρτα για να σωθούν

Ένοπλος εισέβαλε το απόγευμα της Δευτέρας σε ένα κτίριο γραφείων στο Μίντταουν του Μανχάταν στη Νέα Υόρκη και άνοιξε πυρ, σκοτώνοντας τέσσερα άτομα, ανάμεσά τους έναν αστυνομικό της NYPD, προτού στρέψει το όπλο στον εαυτό του και αυτοκτονήσει.

Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, η Επιτροπεύουσα της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης, Τζέσικα Τις, ταυτοποίησε τον δράστη ως Σέην Ταμούρα, έναν 27χρονο κάτοικο Λας Βέγκας με ιστορικό προβλημάτων ψυχικής υγείας. Ο Ταμούρα είχε διασχίσει τα σύνορα της Πολιτείας και το όχημά του εντοπίστηκε τελευταία φορά το απόγευμα της Δευτέρας στην πόλη Κολούμπια του Νιου Τζέρσεϊ, λίγο πριν αρχίσει να πυροβολεί.

Οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή του μία θήκη όπλου με σφαίρες, ένα γεμάτο περίστροφο, πυρομαχικά, γεμιστήρες, ένα σακίδιο και φάρμακα που του είχαν συνταγογραφηθεί. Το όχημα ελέγχθηκε από την ομάδα αντιμετώπισης εκρηκτικών μηχανισμών της NYPD, χωρίς να βρεθούν εκρηκτικά. Οι αρχές εκτιμούν ότι δράστης ενήργησε μόνος του και πλέον δεν υπάρχει κίνδυνος για την κοινότητα.

Σύμφωνα με δηλώσεις της Τις, «ο κ. Ταμούρα έχει καταγεγραμμένο ιστορικό ψυχικής υγείας» και το κίνητρο της επίθεσης βρίσκεται υπό εξέταση, ενώ οι αρχές προσπαθούν να κατανοήσουν γιατί επέλεξε συγκεκριμένα αυτή την τοποθεσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CNN, έχει βρεθεί ένα σημείωμα στην τσέπη ρούχου που φορούσε ο δράστης. Στο εν λόγω σημείωμα εκφράζονται παράπονα από τον 27χρονο για τον τρόπο αντιμετώπισης μιας ασθένειας, η οποία αφορά κυρίως αθλητές του αμερικανικού ποδοσφαίρου και ονομάζεται χρόνια τραυματική εγκεφαλοπάθεια. Ο ίδιος έλεγε ότι ίσως να έπασχε από αυτήν την ασθένεια, καθώς στο παρελθόν έπαιζε αμερικάνικο ποδόσφαιρο.

Το κτίριο όπου διαδραματίστηκε το τραγικό περιστατικό είναι το 345 Park Avenue, ένα εμπορικό κτίριο που φιλοξενεί γνωστές εταιρείες όπως το NFL, την Rudin Management, την KPMG και την Blackstone.

Από την έρευνα προκύπτει ότι ο Ταμούρα είχε λάβει άδεια οπλοκατοχής από τις 14 Ιουνίου, με ισχύ πέντε ετών. Επίσης, κατείχε άδεια ιδιωτικού ερευνητή και είχε καταγραφεί το 2023 με κατηγορία για παράνομη είσοδο (trespassing) χωρίς να συνιστά διάρρηξη.

Πριν από τη μετακόμισή του στο Λας Βέγκας, είχε παίξει αμερικανικό ποδόσφαιρο στο λύκειο Granada Hills Charter στην Καλιφόρνια και εργαζόταν ως σεκιούριτι σε καζίνο στη Νεβάδα.

Ο δράστης οπλισμένος με ένα τυφέκιο AR-15 άνοιξε πυρ αρχικά στη λόμπι του κτιρίου επί της οδού 52nd Street και Park Avenue. Στη συνέχεια εκτόξευσε πυρά σε άλλο όροφο, τραυματίζοντας και σκοτώνοντας πολλούς, και κατέληξε στον 33ο όροφο, όπου αυτοπυροβολήθηκε.

Βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας δείχνουν τον δράστη να εισέρχεται στο κτίριο και να ανοίγει αμέσως πυρ, χτυπώντας αρκετά άτομα, συμπεριλαμβανομένου ενός αστυνομικού που υπηρετούσε εκεί ως φύλακας. Στη συνέχεια πυροβόλησε έναν σεκιούριτι που είχε καλυφθεί πίσω από ένα γραφείο. Κατά τη διάρκεια των πυρών, άφησε ανυποψίαστη μια γυναίκα να βγει με ασφάλεια από το ασανσέρ, προτού ανέβει στον 33ο όροφο. Εκεί σκότωσε έναν ακόμη άνδρα και αυτοκτόνησε.

Το θύμα αστυνομικός αναγνωρίστηκε ως ο 36χρονος Ντιντάρουλ Ισλάμ, πατέρας δύο παιδιών με ένα τρίτο παιδί εν αναμονή. Ήταν εκτός υπηρεσίας αλλά φορούσε τη στολή του και φύλαγε το κτίριο. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς, τίμησε τη μνήμη του Ισλάμ ως ήρωα που έχασε τη ζωή του προσπαθώντας να σώσει άλλους.

This is how the employees in the Blackstone building barricaded themselves inside their offices while the shooter was active. pic.twitter.com/M7pMyWP9zJ