Ένα iconic ζευγάρι παπουτσιών του Μάικλ Τζόρνταν πωλήθηκε σε δημοπρασία του οίκου Sotheby’s, σπάζοντας ρεκόρ τιμής στην πώληση φορεμένων σε αγώνα υποδημάτων.

Τα ερυθρόλευκα παπούτσια του Τζόρτνταν δημοπρατήθηκαν προς 1,47 εκατ. δολάρια. «Τα πιο πολύτιμα πάνινα παπούτσια που προσφέρθηκαν ποτέ σε δημοπρασία—τα Nike Air Ships της κανονικής σεζόν του Μάικλ Τζόρνταν από το 1984—μόλις πουλήθηκαν για 1.472.000 δολάρια στην δημοπρασία μας στο Λας Βέγκας», έγραψε στο Twitter ο οίκος Sotheby's.

#AuctionUpdate The most valuable sneakers ever offered at auction—Michael Jordan's regular season game-worn Nike Air Ships from 1984—have just sold at $1,472,000 in our luxury sale in Las Vegas. #SothebysxMGM pic.twitter.com/OlxvZ1ETML