Μια φανέλα που είχε φορέσει ο Μάικλ Τζόρνταν κατά τη δεύτερη σεζόν του στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας πουλήθηκε στην τιμή ρεκόρ τού 1,38 εκατομμυρίων δολαρίων.

Πρόκειται για τη φανέλα που φόρεσε ο θρύλος του NBA κατά τη διάρκεια της σεζόν 1982-83 με τους Tar Heels.



Πουλήθηκε δε, σε τριπλάσια τιμή από εκείνη που είχε πετύχει η φανέλα του Τζόρνταν κατά την τρίτη χρονιά τους στους Bulls, το 1986-87.

Εκείνη η εμφάνιση είχε δημοπρατηθεί για 480.000 δολάρια.

«Όπως αποδεικνύει η τελική τιμή, αυτή η φανέλα έχει ό,τι θα ήθελε ποτέ ένας σοβαρός συλλέκτης» ανέφερε για το «χρυσό» υφασμάτινο τρόπαιο ο Κρις Άιβι, από τον οίκο δημοπρασιών Heritage Auctions.

