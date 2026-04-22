Madonna: Η δήλωση της αστυνομίας για τα ρούχα που έχασε στο Coachella

Η Madonna αποκάλυψε ότι χάθηκαν τα ρούχα που φόρεσε όταν ανέβηκε στη σκηνή του Coachella ως καλεσμένη στη συναυλία της Σαμπρίνα Κάρπεντερ. Ανακοίνωσε μάλιστα, ότι προσφέρει αμοιβή για την επιστροφή τους.

Σύμφωνα με δήλωση της αστυνομίας του Ίντιο, στην Καλιφόρνια, στο ABC News, εκπρόσωπος της 67χρονης σταρ υπέβαλε αναφορά για την απώλεια δύο τσαντών με ρούχα και κοσμήματα. Την τελευταία φορά που εθεάθησαν αυτές οι τσάντες, βρίσκονταν επάνω σε ένα καροτσάκι γκολφ στον χώρο του μουσικού φεστιβάλ. Μέλη του προσωπικού οδήγησαν το καροτσάκι μέχρι ένα λεωφορείο και, όταν έφτασαν στο ξενοδοχείο, διαπίστωσαν ότι οι τσάντες έλειπαν.

Στην προκαταρκτική έρευνά της, η αστυνομία διαπίστωσε ότι «το καροτσάκι οδηγήθηκε σε έναν σκοτεινό, ανώμαλο δρόμο» και εκτιμά ότι τα αντικείμενα πιθανόν έπεσαν κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Σύμφωνα με την αναφορά, δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι οι τσάντες εκλάπησαν ή αφαιρέθηκαν σκόπιμα.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Madonna ανακοίνωσε μέσω Instagram Stories ότι χάθηκαν τα ρούχα που φόρεσε στο Coachella.

Όπως ανέφερε, αγνοούνται το τζάκετ, ο κορσές, το φόρεμα και τα υπόλοιπα ρούχα του συνόλου, μαζί με άλλα αντικείμενα από την ίδια περίοδο. Όπως έγραψε, δεν πρόκειται απλώς για ρούχα, αλλά για κομμάτια της προσωπικής της ιστορίας.

Δεν χάθηκε ένα οποιοδήποτε σκηνικό κοστούμι, αλλά ένα look που η ίδια είχε συνδέσει με την επιστροφή της στο Coachella. Πάνω στη σκηνή δήλωσε ότι φορούσε τα ίδια βασικά κομμάτια με την πρώτη της εμφάνιση στο φεστιβάλ το 2006, ανάμεσά τους τον ίδιο κορσέ και το ίδιο τζάκετ Gucci.

