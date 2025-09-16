Λουίτζι Μαντζιόνε: Στο δικαστήριο για τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare - Αμφισβητούνται κρίσιμα στοιχεία

Ο Λουίτζι Μαντζιόνε, 27 ετών, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare, Brian Thompson, αναμένεται να εμφανιστεί σήμερα σε δικαστήριο του Μανχάταν, όπου ο δικαστής αναμένεται να λάβει αποφάσεις για κομβικά ζητήματα που αφορούν τη δίκη του.

Ο Mangione αντιμετωπίζει σχεδόν δώδεκα κατηγορίες, ανάμεσά τους ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού «σε περαιτέρωance τρομοκρατίας», για τον πυροβολισμό και θάνατο του 50χρονου Thompson στις 4 Δεκεμβρίου 2024, έξω από ξενοδοχείο στο κέντρο του Μανχάταν. Έχει δηλώσει αθώος τόσο στις πολιτειακές όσο και στις ομοσπονδιακές κατηγορίες.

Το έγκλημα προκάλεσε πολυήμερο ανθρωποκυνηγητό αλλά και έντονες αντιδράσεις κατά της ασφαλιστικής βιομηχανίας, με δεκάδες υποστηρικτές του Mangione να συγκεντρώνονται στα δικαστήρια στις προηγούμενες ακροάσεις.

Η υπερασπιστική γραμμή του Λουίτζι Μαντζιόνε

Η υπεράσπιση ζητά την απόρριψη των κατηγοριών που σχετίζονται με την τρομοκρατία, χαρακτηρίζοντάς τες «νομικά και πραγματικά αβάσιμες». Παράλληλα, επιδιώκει να αποκλειστούν από τη δίκη στοιχεία που βρέθηκαν κατά τη σύλληψη του κατηγορούμενου στην Πενσιλβάνια, όπως ένα 3D-printed “ghost gun” και ένα χειρόγραφο κείμενο που, σύμφωνα με τις αρχές, καταγράφει τα κίνητρα και τη μεθοδολογία του.

Η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι τα στοιχεία δεν είναι παραδεκτά, καθώς οι αστυνομικοί δεν παρείχαν στον Mangione τις προειδοποιήσεις Miranda και πραγματοποίησαν έρευνα χωρίς ένταλμα στο σακίδιό του.

Ο δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Νέας Υόρκης, Gregory Carro, αναμένεται να αποφανθεί για τα αιτήματα της υπεράσπισης και πιθανόν να ορίσει ημερομηνία έναρξης της δίκης. Το πολιτειακό δικαστήριο εκτιμάται ότι θα προηγηθεί του ομοσπονδιακού, το οποίο έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει το 2026.

Οι δικηγόροι του Mangione έχουν επίσης αιτηθεί παράταση για να αποφασίσουν αν θα καταθέσουν ψυχιατρικά στοιχεία στη δίκη, παρά την προθεσμία της 25ης Αυγούστου που είχε τεθεί από το δικαστήριο.

Με πληροφορίες από USA Today