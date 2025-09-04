ΔΙΕΘΝΗ
Λουίτζι Μαντζιόνε: Η Shein ξεκινά έρευνα μετά τη χρήση της εικόνας του για διαφήμιση ρούχων

Ο διαδικτυακός κολοσσός της μόδας μετά τις αντιδράσεις έχει αφαιρέσει τη φωτογραφία που μοιάζει με τον κατηγορούμενο για τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Λουίτζι Μαντζιόνε/ Φωτ.: EPA
Σφοδρές αντιδράσεις προκλήθηκαν τα προηγούμενα εικοσιτετράωρα, μετά τη διάδοση είδησης πως ο Λουίτζι Μαντζιόνε, εμφανίστηκε ως μοντέλο ρούχων στη Shein.

Ο διαδικτυακός κολοσσός της μόδας, φέρεται να χρησιμοποίησε το πρόσωπο του Λουίτζι Μαντζιόνε, του άνδρα που κατηγορείται για δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare το 2024, προκειμένου να πουλήσει ρούχα.

Όπως διακρίνεται και στη φωτογραφία, το πρόσωπο της φωτογραφίας μοιάζει πολύ με το δικό του, ωστόσο δεν είναι ξεκάθαρο αν πρόκειται για μια φωτογραφία του που έχει υποστεί επεξεργασία ή αν είναι προϊόν ΑΙ.

Η εταιρεία μετά τις αντιδράσεις αφαίρεσε τη φωτογραφία και σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, διεξάγει εσωτερική έρευνα για το συμβάν.

«Η εικόνα που προκάλεσε το ζήτημα παρασχέθηκε από προμηθευτή τρίτου μέρους και αφαιρέθηκε άμεσα μόλις εντοπίστηκε. Έχουμε αυστηρά πρότυπα για όλες τις καταχωρήσεις στην πλατφόρμα μας. Διεξάγουμε εις βάθος έρευνα, ενισχύουμε τις διαδικασίες εποπτείας και θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα εις βάρος του προμηθευτή, σύμφωνα με τις πολιτικές μας», δήλωσε εκπρόσωπος της Shein στο ABC News.

Η φωτογραφία χρησιμοποιήθηκε για να διαφημίσει πουκάμισα των 11 δολαρίων, το οποίο μέσα σε λίγες ώρες είναι σχεδόν εξαντλημένο, με μόνο ένα μέγεθος διαθέσιμο. Η ακριβής προέλευση της ωστόσο και το χρονικό διάστημα που χρησιμοποιήθηκε από τον κινεζικό κολοσσό ηλεκτρονικού εμπορίου παραμένουν ασαφή.

Παράλληλα, ανάλυση της εικόνας από το ABC News δεν κατάφερε να προσδιορίσει με βεβαιότητα αν χρησιμοποιήθηκε τεχνητή νοημοσύνη για τη δημιουργία της.

Η χρήση της εικόνας του Λουίτζι Μαντζιόνε, φαίνεται να είναι ένα από τα πιο ακραία παραδείγματα αξιοποίησης AI για διαφημιστικούς σκοπούς, καθώς η πρακτική αυτή γίνεται ολοένα και πιο συχνή.

