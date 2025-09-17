Λουίτζι Μαντζιόνε: Γιατί απορρίφθηκε η κατηγορία για τρομοκρατία

Ένας δικαστής της Νέας Υόρκης απέρριψε δύο κατηγορίες τρομοκρατίας που βάρυναν τον Λουίτζι Μαντζιόνε, κρίνοντας ότι ο αντιτρομοκρατικός νόμος της πολιτείας δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην υπόθεση της δολοφονίας του CEO της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμσον.

Οι κατηγορίες για ανθρωποκτονία και άλλα αδικήματα παραμένουν, ενώ ο 27χρονος κατηγορούμενος αντιμετωπίζει και ομοσπονδιακή δίωξη για τον φόνο που συγκλόνισε το Μανχάταν πέρυσι. Αυτό που κατέπεσε είναι η κατηγορία για «ανθρωποκτονία ως πράξη τρομοκρατίας», η οποία θα επέβαλε υποχρεωτική ισόβια κάθειρξη.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι αρχές προσπαθούν να εφαρμόσουν τον συγκεκριμένο νόμο σε υποθέσεις χωρίς διεθνή τρομοκρατική διάσταση. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι κατηγορίες έγιναν δεκτές, σε άλλες απορρίφθηκαν.

Ο αντιτρομοκρατικός νόμος της Νέας Υόρκης

Ο αντιτρομοκρατικός νόμος της Νέας Υόρκης θεσπίστηκε το 2001, έξι ημέρες μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Οι νομοθέτες υποστήριξαν ότι η πολιτεία χρειαζόταν «εργαλεία ειδικά σχεδιασμένα για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας», καθώς πολλά περιστατικά αρχικά ερευνούνταν σε τοπικό επίπεδο και όχι από τις ομοσπονδιακές αρχές. Παρόμοιες διατάξεις υιοθετήθηκαν τότε και σε άλλες πολιτείες, ενώ σε εθνικό επίπεδο εγκρίθηκε ο αμφιλεγόμενος Patriot Act, που έδωσε στις υπηρεσίες ασφαλείας εκτεταμένες εξουσίες παρακολούθησης, συλλογής δεδομένων και δίωξης υπόπτων.

Ουσιαστικά, ο νόμος της Νέας Υόρκης δεν δημιουργεί νέα αδικήματα αλλά προσθέτει έναν βαρύτερο χαρακτηρισμό. Ένα αδίκημα μπορεί να θεωρηθεί τρομοκρατικό αν τελέστηκε με σκοπό «να εκφοβίσει ή να εξαναγκάσει άμαχο πληθυσμό», «να επηρεάσει την πολιτική μιας δημόσιας αρχής» ή «να επηρεάσει τη δράση της μέσω ανθρωποκτονίας, δολοφονίας ή απαγωγής». Ο χαρακτηρισμός ανεβάζει αυτόματα την ποινική κλίμακα: μια πράξη που κανονικά θα επέφερε έως 25 χρόνια κάθειρξη μπορεί να μετατραπεί σε ισόβια.

Η εισαγγελία του Μανχάταν υποστήριξε ότι η πράξη του 27χρονου δεν ήταν μια «απλή δολοφονία» αλλά τρομοκρατική ενέργεια με στόχο να σπείρει φόβο. Όταν άσκησε δίωξη πέρυσι, ο εισαγγελέας του Μανχάταν, Άλβιν Μπραγκ είχε πει ότι «η πρόθεση ήταν να προκληθεί τρόμος».

Facebook Twitter O εισαγγελέας του Μανχάταν, Άλβιν Μπραγκ / Φωτ: EPA, αρχείου

Οι εισαγγελείς, επικαλούμενοι δικαστικά έγγραφα, υποστήριξαν ότι ο Μαντζιόνε είχε μελετήσει την εταιρεία, παρότι δεν ήταν ποτέ πελάτης της, και ότι σε χειρόγραφο ημερολόγιο κατέγραψε σχέδιο «να καθαρίσει» τον διευθύνοντα σύμβουλο σε μια «παρασιτική» εκδήλωση επενδυτών. Στο ίδιο ημερολόγιο, σύμφωνα πάντα με την κατηγορούσα αρχή, αυτοχαρακτηρίζεται «επαναστατικός αναρχικός» που θέλει να τα βάλει με το «θανατηφόρο, άπληστο καρτέλ των ασφαλιστικών εταιρειών».

Πρόσθεσαν ότι για να υπογραμμίσει το μήνυμά του, ο Μαντζιόνε είχε χαράξει πάνω σε κάλυκες και σφαίρες λέξεις που παραπέμπουν σε πρακτικές των ασφαλιστικών εταιρειών: «deny» (απόρριψη), «defend» (άμυνα), «depose» (καθαιρώ).

Η απάντηση των δικηγόρων του Μαντζιόνε

Οι δικηγόροι του Μαντζιόνε απάντησαν ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να στηρίζουν την κατηγορία περί τρομοκρατίας. Υποστήριξαν ότι ο Τόμπσον δεν ήταν κυβερνητικός αξιωματούχος και ότι το προσωπικό της UnitedHealthcare δεν μπορεί να θεωρηθεί «άμαχος πληθυσμός», όπως ορίζει ο νόμος.

Facebook Twitter Ο Λουίτζι Μαντζιόνε στο δικαστήριο / Φωτ: EPA

Σύμφωνα με την υπεράσπιση, τα ημερολόγια που επικαλείται η εισαγγελία δείχνουν το αντίθετο: ο κατηγορούμενος απορρίπτει ρητά την ιδέα μιας βομβιστικής επίθεσης σε εταιρική έδρα, γράφοντας «bombs=terrorism» και σημειώνοντας ότι κάτι τέτοιο θα έθετε σε κίνδυνο αμέτρητους εργαζόμενους. «Είναι σαφές ότι δεν επεδίωκε να τρομοκρατήσει μια κοινότητα», ανέφεραν σε υπόμνημά τους οι συνήγοροι.

Ο δικαστής Γκρέγκορι Κάρο αναγνώρισε ότι η υπόθεση δεν πρόκειται για ένα «συνηθισμένο έγκλημα του δρόμου», ξεκαθάρισε όμως ότι αυτό από μόνο του δεν την καθιστά τρομοκρατία. Στην απόφασή του τόνισε ότι οι εισαγγελείς «συγχέουν μια ιδεολογική πεποίθηση με την πρόθεση εκφοβισμού ή εξαναγκασμού ενός άμαχου πληθυσμού», όπως απαιτεί ο νόμος.

Κατά τον Κάρο, δεν αποδείχθηκε πρόθεση να επηρεαστεί κυβερνητική πολιτική ούτε να τρομοκρατηθεί κάποια κοινότητα. Με βάση αυτό το σκεπτικό απέρριψε τις κατηγορίες τρομοκρατίας, διατηρώντας όμως τις κατηγορίες για ανθρωποκτονία και άλλα αδικήματα, που συνεχίζουν προς δίκη.

Ο Μαντζιόνε συνεχίζει να διώκεται σε πολιτειακό επίπεδο για ανθρωποκτονία, αδίκημα που τιμωρείται με ποινή από 15 χρόνια έως ισόβια κάθειρξη. Παράλληλα, αντιμετωπίζει και ομοσπονδιακή δίωξη για τον φόνο του Μπράιαν Τόμπσον, όπου το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει δηλώσει ότι θα ζητήσει τη θανατική ποινή.

Με πληροφορίες από Associated Press

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Οι πρώτες εικόνες του Λουίτζι Μαντζιόνε μετά από 7 μήνες