Λούβρο: YouTuber του μότοκρος ένας από τους συλληφθέντες της «ληστείας του αιώνα»

Ιδιαίτερη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ορισμένους να τον χαρακτηρίζουν ως «θρύλο του μότοκρος», είχε ένας εκ των συλληφθέντων για τη ληστεία στο Λούβρο, στο κέντρο του Παρισιού.

Ο Αμπντουλάγε Ν., σήμερα 39 ετών, είναι γνωστός με το παρατσούκλι «Doudou Cross Bitume» και θεωρείται σύμφωνα με τα γαλλικά ΜΜΕ ως «μια θρυλική φιγούρα από τα προάστια του Παρισιού».

Σκιαγραφώντας το προφίλ του, τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης περιγράφουν ως εξής έναν εκ των συλληφθέντων της «ληστείας του αιώνα» στο Λούβρο: γεννημένος και μεγαλωμένος στο Αλμπερβίλ της περιοχής Σεν-Σαιν-Ντενί, ο αναβάτης με το διαπεραστικό βλέμμα και, με δεμένη την μπαντάνα στο ξυρισμένο του κεφάλι, έχει εμπνεύσει ολόκληρες γενιές εφήβων. Από τα πρώτα του βίντεο στα τέλη της δεκαετίας του 2000 στο YouTube και το Dailymotion, μέχρι τα σημερινά του story στο TikTok.

Ληστεία στο Λούβρο: Το προφίλ ενός εκ των δραστών

Σε πιο παλιά του βίντεο, online εδώ και 16 χρόνια και αγγίζοντας τις 700.000 προβολές, ο «Doudou» φαίνεται να κάνει ακροβατικά με τη μηχανή του ή να διασχίζει το 93ο διαμέρισμα του Παρισιού, μέχρι τα Ηλύσια Πεδία και το Τροκαντερό. Το σύνθημά του, «Πάντα κοντά στην άσφαλτο», έχει γίνει διαχρονικό σύμφωνα με τα ίδια μέσα ενημέρωσης.

Τα τελευταία χρόνια, ο «Doudou» είχε μεγαλώσει, καθώς προτιμούσε να γυμνάζεται στον δρόμο ή να παραδίδει μαθήματα οδήγησης σε παιδιά της γειτονιάς. Από τα τέλη του Σεπτεμβρίου, οι λογαριασμοί του στα social media σίγησαν.

Και υπάρχει λόγος: ο Αμπντουλάγε Ν. είναι πλέον ύποπτος για συμμετοχή στη λεγόμενη ως «ληστεία του αιώνα» στο Μουσείο του Λούβρου, που σημειώθηκε στις 19 Οκτωβρίου.

Ληστεία στο Λούβρο: Η τακτική του στην ανακριτική διαδικασία

Σημειώνεται ότι ο δεύτερος ληστής που φέρεται να μπήκε στην αίθουσα «Απόλλων» ονομάζεται Ayed Ghelamallah, 34 ετών, Αλγερινής ιθαγένειας και ζει επίσης στο Ομπεριβιλιέ απο το 2010.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Le Parisien, ο «Doudou Cross Bitume» είναι γονέας πολλών παιδιών, γνωστός στο Ομπερβιλιέ. Ο πατέρας του απέκτησε 23 παιδιά από 3 διαφορετικές σχέσεις, επέστρεψε στο Μαλί. Η μητέρα τους ζει σε προάστιο του Παρισιού. Ο ίδιος δούλευε ως οδηγός παράνομου ταξί.

Κατά την ανάκριση, αρχικά αρνήθηκε να μιλήσει αλλά έπειτα ομολόγησε τη συμμετοχή του αναφέροντας ότι έγινε μετά από παραγγελία, όμως δεν γνωρίζει την ταυτότητα αυτών των ατόμων.

Στην ίδια γραμμή, ο δράστης με καταγωγή την Αλγερία, που συνελήφθη στο αεροδρόμιο Roissy με εισιτήριο άνευ επιστροφής προς τη χώρα της Βόρειας Αφρικής, ισχυρίστηκε ότι δεν γνωρίζει για «ταυτότητες υπόπτων», αλλά αναφέρθηκε σε πιθανή παραγγελία από το εξωτερικό.

Σύμφωνα με την Le Parisien, «κατά τη διάρκεια της ανάκρισης και οι δύο άνδρες έκαναν πολύ απροσδόκητες δηλώσεις. Ο ένας ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε ότι θα έκανε διάρρηξη στο Λούβρο, πιστεύοντας ότι το μουσείο βρισκόταν μόνο από την πλευρά της Πυραμίδας. Ο άλλος νόμιζε ότι έκανε διάρρηξη σε ένα κλειστό κτίριο, άδειο από επισκέπτες την Κυριακή».

O «Doudou Cross Bitume» έχει 16 αναφορές στο ποινικό μητρώο του. Η πιο σοβαρή υπόθεση αφορά ληστεία σε ένα μικρό χρυσοχοείο στη συνοικία Μπαρμπές (Barbès) στο Παρίσι (18ο διαμέρισμα) τον Μάϊο 2014. Διέφυγαν με σκούτερ T-Max, όπως και στο Λούβρο χρόνια αργότερα.

Καταδικάστηκε το 2015 σε τρία χρόνια φυλάκιση. Συνεργός του ήταν ο Slimane K. ο οποίος θεωρείται τώρα ύποπτος ως ένας από τους οδηγούς των δύο σκούτερ στη ληστεία του Λούβρου. Η σύντροφός του και αυτός προφυλακίστηκαν στο δεύτερο κύμα προσαγωγών.

Με πληροφορίες από Le Parisien