Ληστεία στο Λούβρο: Η Γαλλίδα υπουργός Πολιτισμού παραδέχθηκε «σοβαρό κενό ασφαλείας»

Τα πρώτα αποτελέσματα της διοικητικής έρευνας για τη ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου αποκαλύφθηκαν από την υπουργό Πολιτισμού της Γαλλίας, Ρασιντά Ντατί.

Η Ντατί δήλωσε σήμερα στο κανάλι TF1 ότι «επιβάλλονται επείγοντα μέτρα».

Σύμφωνα με την ίδια, η έρευνα αποκαλύπτει μια «χρόνια υποτίμηση των κινδύνων εισβολής», αλλά και «ανεπαρκή εξοπλισμό στα συστήματα ασφαλείας», καθώς και «οργάνωση και διοίκηση που δεν ανταποκρίνονται στους κινδύνους κλοπών και εισβολών» και «παρωχημένα πρωτόκολλα ασφαλείας».

«Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι»,τόνισε η Γαλλίδα υπουργός.

🗣️ Cambriolage au Louvre : "Les dispositifs d'alarme et de sécurité tels qu'ils étaient installés le jour de ce vol ont fonctionné. C'est un échec sécuritaire et un échec pour tout le monde."



🔴 Rachida Dati (@datirachida), invitée dans #LE13H pic.twitter.com/liKGFB4zZx — TF1Info (@TF1Info) October 31, 2025

Ενώ επανέλαβε ότι τα συστήματα ασφαλείας στο εσωτερικό του Λούβρου λειτούργησαν σωστά, την ημέρα της διάρρηξης, στις 19 Οκτωβρίου, η υπουργός ανακοίνωσε την τοποθέτηση νέων συστημάτων για να αντιμετωπιστεί, όπως είπε, «ένα σοβαρό κενό ασφαλείας» στους εξωτερικούς χώρους του μουσείου.

Οι νέες αυτές εγκαταστάσεις θα είναι έτοιμες «πριν από το τέλος του έτους».

Η πρόεδρος του Λούβρου, Λοράνς ντε Καρ, είχε εξηγήσει την προηγούμενη εβδομάδα ενώπιον γερουσιαστών ότι το πρώτο από τα νέα συστήματα, που προβλέπονταν εδώ και αρκετά χρόνια, βρίσκεται υπό εγκατάσταση. Είχε επίσης ζητήσει μέτρα για τη «θωράκιση των περιχώρων» του μουσείου.

Επιπλέον είχε ζητήσει την εγκατάσταση αστυνομικού τμήματος εντός του μουσείου.

Η Νταντί διέταξε τη Λοράνς ντε Καρ, η οποία βρίσκεται υπό πολύ μεγάλη πίεση μετά τη ληστεία, να συγκαλέσει επειγόντως διοικητικό συμβούλιο, ώστε να «επανεξεταστεί η διακυβέρνηση» του πιο επισκέψιμου μουσείου στον κόσμο.

Με πληροφορίες από Le Parisien