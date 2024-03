Λωρίδα της Γάζας: «Αυτό το Ραμαζάνι έχει γεύση αίματος»

Χθες το βράδυ ήταν η πρώτη διακοπή της νηστείας του ραμαζανιού αλλά στη Λωρίδα της Γάζας αυτή επισκιάστηκε από τον πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς που είναι πλέον στον έκτο μήνα.

Σε μεγάλο μέρος του υπόλοιπου μουσουλμανικού κόσμου, το ραμαζάνι, ο ιερός μήνας νηστείας και προσευχής των πιστών, είναι γιορτή που συνοδεύεται από πλούσια οικογενειακά δείπνα κάθε βράδυ. Όμως στη Λωρίδα της Γάζας, οι περισσότεροι δεν έχουν και πολλή διάθεση για γιορτή. «Αυτό το ραμαζάνι δεν έχει γεύση ραμαζανιού. Έχει μάλλον γεύση αίματος, μιζέριας, χωρισμού και καταπίεσης», είπε η Ουμ Μοχάμεντ Αμπού Ματάρ, καθώς έψηνε ψωμί σε πρόχειρο φούρνο που τροφοδοτούσε με κομμάτια χαρτονιού που μάζεψε εδώ κι εκεί.

«Δεν νιώθουμε τη χαρά του ραμαζανιού, τη χάσαμε επειδή η κατοχή μας εκτόπισε και κατέστρεψε τα σπίτια μας. Κοιτάξτε τον κόσμο που ζει στις σκηνές (...) Υποφέρουμε πολύ. Αυτό το ραμαζάνι δεν έχει καμία σχέση με αυτά προηγούμενων ετών», συμπλήρωσε ο Μοχάμαντ αλ Μάσρι, εκτοπισμένος στη Ράφα, πάνω στα κλειστά σύνορα με την Αίγυπτο, όπου ζουν σε σκηνουπόλεις κάπου ενάμισι εκατομμύριο Παλαιστίνιοι, βίαια εκτοπισμένοι και πλέον παγιδευμένοι. Πρόκειται για πάνω από τον μισό πληθυσμό του παλαιστινιακού θύλακα.

Κάποιες οικογένειες μπόρεσαν να συγκεντρωθούν μπροστά σε πιάτα ρύζι, γαρνιρισμένα με μικρά κομμάτια κρέατος. Αντίθετα στον βορρά, «πάνω από 2.000 εργαζόμενοι στις υπηρεσίες υγείας δεν είναι σε θέση να βρουν τίποτα να φάνε για να διακόψουν τη νηστεία», τόνισε το υπουργείο Υγείας της Χαμάς. Το υπουργείο κάνει λόγο για θανάτους παιδιών από υποσιτισμό και αφυδάτωση τις τελευταίες ημέρες.

«Ο χρόνος πιέζει» για να αποφευχθεί ο λιμός στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου εκτυλίσσεται «ανθρωπιστική καταστροφή», ελλείψει επαρκούς ποσότητας τροφίμων, προειδοποίησε η επικεφαλής του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (ΠΕΠ), η Σίντι Μακέιν. Ο επικεφαλής του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες σχολίασε πως τον αφήνει άφωνο το γεγονός πως ο πόλεμος συνεχίζεται εν μέσω αυτού του «ιερού μήνα».

Οι εντατικές διαπραγματεύσεις των τελευταίων εβδομάδων με σκοπό να συμφωνηθεί ανακωχή ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, που θα επέτρεπε να αφεθούν ελεύθεροι ισραηλινοί όμηροι που κρατούνται στον θύλακο, παλαιστίνιοι φυλακισμένοι στο Ισραήλ, καθώς και να αυξηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια που διανέμεται, ήταν άκαρπες.

Ramadan has begun in the Gaza Strip with no ceasefire between Israel and Hamas. pic.twitter.com/4sfPPu0J1O

Η διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια, που υπόκειται σε έλεγχο και έγκριση του Ισραήλ, δεν φθάνει παρά με το σταγονόμετρο στον κατά μεγάλο μέρος του ισοπεδωμένου θύλακα, κυρίως μέσω Αιγύπτου, την ώρα που οι ανάγκες δεν χωρούν συγκρίσεις με την προπολεμική περίοδο, τονίζει ο ΟΗΕ.

Τις τελευταίες εβδομάδες, αεροσκάφη διαφόρων χωρών προχώρησαν σε ρίψεις δεμάτων με έτοιμα γεύματα στους αιθέρες της Λωρίδας της Γάζας. Παράλληλα, πλοίο που έχει μισθώσει η ισπανική ΜΚΟ Open Arms περιμένει έγκριση να αναχωρήσει από την Κύπρο με 200 τόνους τρόφιμα, στο πλαίσιο θαλάσσιου διαδρόμου που σκοπεύουν να δημιουργήσουν η ΕΕ και χώρες όπως οι ΗΠΑ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Ο σχεδιασμός προχωρά κανονικά» και η αναχώρηση του πλοίου από το λιμάνι της Λάρνακας είναι «θέμα χρόνου», δήλωσε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου. Σημειώνεται ότι η Λάρνακα απέχει περίπου 370 χιλιόμετρα από τις ακτές της Λωρίδας της Γάζας.

Παράλληλα, αμερικανικό πολεμικό πλοίο αναχώρησε από τις ΗΠΑ μεταφέροντας το απαραίτητο υλικό για την κατασκευή προκυμαίας ώστε να εκφορτώνεται η βοήθεια. Το σχέδιο αυτό εκτιμάται πως θα χρειαστεί ως και 60 ημέρες για να υλοποιηθεί. Η αποστολή βοήθειας διά θαλάσσης και οι ρίψεις από αέρος, που έχουν γίνει πλέον καθημερινές τα τελευταία 24ωρα, δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τις χερσαίες οδούς, τονίζουν τα Ηνωμένα Έθνη.

Χθες ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως προχώρησε σε αεροπορικό πλήγμα τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή με στόχο τον υπ’ αριθμόν δύο στην ιεραρχία του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς, τον Μαρουάν Ίσα, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, χωρίς να είναι σε θέση να πει με βεβαιότητα αν σκοτώθηκε ή όχι.

Οι ηγέτες της Χαμάς «είναι όλοι νεκροί», διεμήνυσε από την πλευρά του ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, που μοιάζει ολοένα περισσότερο δυσαρεστημένος με τον ισραηλινό σύμμαχό του, καθώς επικρίνεται έντονα από μεγάλο μέρος της εκλογικής βάσης των Δημοκρατικών για την υποστήριξή του στο Ισραήλ, εκφράστηκε με ασυνήθιστα σκληρό τρόπο το σαββατοκύριακο, λέγοντας πως ο κ. Νετανιάχου κάνει «περισσότερο κακό παρά καλό στο Ισραήλ».

«Συμφωνούμε στους βασικούς σκοπούς, αλλά έχουμε διαφωνίες για τα μέσα προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι σκοποί», είπε χθες από την πλευρά του ο κ. Νετανιάχου στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox, προσθέτοντας ότι η εντύπωση πως υπάρχει χάσμα ανάμεσα στο Ισραήλ και στις ΗΠΑ «δεν βοηθά» το εβραϊκό κράτος στον πόλεμο στη Χαμάς.

As millions around the world start observing the Holy month of Ramadan, sadly in #Gaza and across the region, many will mark this month facing conflict, displacement & fear.



May this Holy Month bring peace & guide us towards a more just & compassionate world.



Ramadan Kareem. pic.twitter.com/Ph95Hwz36B