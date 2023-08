Long Covid: Επιστήμονες ανακάλυψαν νέο μυστηριώδες σύμπτωμα

Ένα νέο σύμπτωμα της long Covid φαίνεται ότι εντόπισαν επιστήμονες του πανεπιστημίου του Λιντς στη Βρετανία.

Αν και οι περισσότεροι άνθρωποι που προσβάλλονται από κορωνοϊό αναρρώνουν μέσα σε διάστημα μερικών ημερών ή λίγων εβδομάδων από την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, κάποιοι μπορεί να βιώσουν πιο μακροχρόνια και επίμονα συμπτώματα, γνωστά και ως σύνδρομο long Covid.

Μέχρι σήμερα, τα πιο συχνά συμπτώματα περιελάμβαναν υπερβολική κόπωση, απώλεια όσφρησης, μυϊκούς πόνους και δύσπνοια. Σε άλλες περιπτώσεις περιλαμβάνουν προβλήματα μνήμης, πόνους στο στήθος, αϋπνία, ταχυπαλμία, ζάλη, πόνο στις αρθρώσεις, κατάθλιψη και άγχος.

Τώρα όμως, μία μελέτη από το ιατρικό περιοδικό «The Lancet», αποκαλύπτει ένα νέο σύμπτωμα της Long Covid που εμφάνισε ένας 33χρονος άνδρας στη Βρετανία.

Ειδικότερα, ο εν λόγω ασθενής υπέφερε για διάστημα έξι μηνών από ξαφνικό μελάνιασμα των ποδιών του. Όταν στεκόταν όρθιος, τα ένιωθε σταδιακά να γίνονται πιο βαριά και αισθανόταν μυρμήγκιασμα και φαγούρα. Μερικές φορές, μάλιστα, εμφανιζόταν και ένα εξάνθημα στα πόδια του, αλλά τα συμπτώματα εξαφανίζονταν όταν ξάπλωνε.

A 33-yo man with long COVID presented with rapid discoloration of legs on standing; he said his legs felt heavy and numb, and he had an itchy sensation and purpureal, petechial rash in his feet. The symptoms would abate if he lay down.



