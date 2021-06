Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο στο Λονδίνο, κοντά σε σταθμό του μετρό.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κοντά στον σταθμό Elephant & Castle. Στο σημείο επιχειρούν 70 πυροσβέστες με δέκα οχήματα. Στα πρώτα βίντεο από την περιοχή καταγράφουν πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται, ενώ φαίνεται ότι προκλήθηκε και κάποια έκρηξη.

Ten fire engines and around 70 firefighters are attending a fire at railway arches near to #ElephantCastle railway station. Please avoid the area and close all doors and windows https://t.co/L7YXgTDzE0 — London Fire Brigade (@LondonFire) June 28, 2021

Massive fire at the E&C development site. Smoke engulfing the entire area. pic.twitter.com/ODXDTRQv87 — Chris 🏳️‍🌈 (@strutcakes) June 28, 2021

Με αναρτήσεις η πυροσβεστική κάλεσε τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή, όπως και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η φωτιά εκδηλώθηκε σε αψίδες κοντά στον σταθμό του μετρό.

Early video from the scene of the blaze at railway arches in #ElephantCastle. We have 10 fire engines & 70 firefighters attending & have taken nearly fifty 999 calls. Please avoid the area https://t.co/L6NNuDfThB — London Fire Brigade (@LondonFire) June 28, 2021