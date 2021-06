Τα μέτρα κατά του κορωνοϊού στο Λονδίνο έχουν αρθεί και κάποιοι τολμηροί έσπευσαν να απολαύσουν τον ζεστό καιρό στην Sky Pool, την πρώτη διαφανή πισίνα στον κόσμο, χτισμένη στα 35 μέτρα ύψος, ανάμεσα σε δύο ουρανοξύστες.

Η Δευτέρα ήταν η θερμότερη ημέρα του έτους μέχρι στιγμής, με τον Northolt στο δυτικό Λονδίνο να καταγράφει θερμοκρασία 24,8 βαθμούς Κελσίου και το Kinlochewe, στα βορειοδυτικά υψίπεδα της Σκωτίας, να σημειώνει 25,1 βαθμούς Κελσίου.

Μια σειρά από έντονες βροχοπτώσεις έκαναν τον φετινό Μάιος τον τέταρτο πιο υγρό μήνα στο Ηνωμένο Βασίλειο και τον πιο υγρό, που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ουαλία.

Παρόλα αυτά, με την άνοδο της θερμοκρασίας, αρκετοί ήταν οι τολμηροί που έσπευσαν να κολυμπήσουν στην Sky Pool, κάτι που σε άλλους θα προκαλούσε εύκολα ίλιγγο. Ο λόγος είναι ότι πρόκειται για μία διάφανη πισίνα που συνδέει δύο ουρανοξύστες στο Λονδίνο, στο ύψος του δέκατου ορόφου, δηλαδή στα 35 μέτρα από το έδαφος.

Η πισίνα είναι διαθέσιμη μόνο για τους "τυχερούς" ενοίκους των κτιρίων αυτών. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε πριν από λίγο καιρό το CNN πρόκειται για τη μεγαλύτερη ακρυλική κατασκευή αυτού του τύπου στον κόσμο και ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα έργα της κοινοπραξίας των εταιρειών EcoWorld και Ballymore, που συνεργάστηκαν για τη δημιουργία του συγκροτήματος Embassy Gardens. Στο οικοδόμημα υπάρχουν επίσης μπαρ, εστιατόρια και καταστήματα.

Η πισίνα Sky Pool, βρίσκεται κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ, στη νότια όχθη του Τάμεση και προσφέρει στους χρήστες της θέα στον λονδρέζικο ορίζοντα και στο Ουέστμινστερ.

Κατασκευάστηκε στο Κολοράντο και ταξίδεψε περίπου 5.000 μίλια για να φτάσει στο νέο της "σπίτι". Το βάθος της φτάνει τα τρία μέτρα και μόνο το νερό που βρίσκεται μέσα, αγγίζει τους 375 τόνους.

Στο Embassy Gardens, υπάρχουν τουλάχιστον 2.000 κατοικίες, με τις τιμές να ξεκινούν από 1.015.000 λίρες για ένα διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων.

