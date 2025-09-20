Λονδίνο: Bιαστής μετέδωσε τον HIV σε εκατοντάδες θύματα – Η έκκληση των αρχών 

Ένας 42χρονος από το Χόρντσερτς του ανατολικού Λονδίνου, που καταδικάστηκε για βιασμό και επικίνδυνη μετάδοση του ιού HIV, ενδέχεται να έχει εκθέσει εκατοντάδες άνδρες στη νόσο, σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία.

Ο Τζόναθαν Καρλ καταδικάστηκε τον Ιούνιο σε κάθειρξη 17 ετών, αφού το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για βιασμό και εκείνος παραδέχτηκε μία ακόμη κατηγορία βαριάς σωματικής βλάβης. Οι αρχές εκτιμούν ότι την περίοδο 2019–2023 ήρθε σε σεξουαλική επαφή με έως και 400 άνδρες μέσω εφαρμογών γνωριμιών όπως το Grindr και το Scruff.

Μέχρι στιγμής, οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει 82 άνδρες, με ορισμένους από αυτούς να έχουν βρεθεί θετικοί στον ιό. Ωστόσο, εκτιμάται ότι 318 ακόμη άτομα πρέπει να ταυτοποιηθούν και να υποβληθούν σε εξετάσεις, με την αστυνομία να απευθύνει δημόσια έκκληση σε πιθανά θύματα να παρουσιαστούν.

We are appealing for men to come forward following the sentencing of Jonathan Carl for rape and the reckless transmission of HIV.



We advise anyone who may believe they are a victim or has had contact with Jonathan Carl that they are concerned about to speak to us – you will be… pic.twitter.com/94eQYUFX5P — Metropolitan Police (@metpoliceuk) September 19, 2025

Ο Καρλ συνελήφθη τον Ιανουάριο του 2024, έπειτα από καταγγελίες δύο ανδρών για βιασμό τον Οκτώβριο του 2022 και τον Αύγουστο του 2023. «Ένιωθα ανίσχυρος, σαν να μην είχα καμία αξία. Ο λόγος που απευθύνθηκα στην αστυνομία ήταν για να μην το πάθει άλλος άνθρωπος», ανέφερε σε δήλωσή του ένα από τα θύματα. Ένας άλλος πρόσθεσε: «Με έχει καταστρέψει. Δυσκολεύομαι να φανταστώ οποιαδήποτε μελλοντική σχέση, λόγω του στίγματος που συνοδεύει τον HIV».

Ο 42χρονος καταδικάστηκε στο δικαστήριο του Snaresbrook και του επιβλήθηκε επίσης 15ετής εντολή περιοριστικών όρων. Μεταξύ άλλων, οφείλει να ενημερώνει την αστυνομία μέσα σε τρεις ημέρες για κάθε νέα σεξουαλική σχέση και να ενημερώνει κάθε νέο σεξουαλικό σύντροφο για το ότι είναι φορέας του HIV, εφόσον δεν βρίσκεται σε θεραπεία.

Η επικεφαλής των ερευνών, επιθεωρήτρια Σάρα Μπίσοπ, δήλωσε: «Εξασφαλίσαμε την καταδίκη του Καρλ, αλλά μας ανησυχεί ιδιαίτερα η υγεία όσων δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί. Υπολογίζουμε ότι έως και 318 άνδρες μπορεί να έχουν εκτεθεί στον ιό και πρέπει να προχωρήσουν σε εξετάσεις και υποστήριξη. Η υγεία και η ευημερία τους είναι απόλυτη προτεραιότητα. Εργαζόμαστε στενά με το NHS και φιλανθρωπικές οργανώσεις για να προσφέρουμε εμπιστευτική βοήθεια και συμβουλευτική».

Με πληροφορίες από Sky New

