Live το διάγγελμα Μπάιντεν για τις ενδιάμεσες εκλογές

Διάγγελμα για τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών δίνει αυτή την ώρα ο Τζο Μπάιντεν από τον Λευκό Οίκο.

Νωρίτερα, σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος έγραψε στο Τwitter «Η δημοκρατία δεν συμβαίνει τυχαία», προϊδεάζοντας για τις ανακοινώσεις του.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου μιλώντας στο «Politico» έχει ήδη διαρρεύσει την πληροφορία, ωστόσο, ότι ο Τζο Μπάιντεν θα διεκδικήσει εκ νέου την θέση του προέδρου των ΗΠΑ καθώς αισθάνεται δικαιωμένος από το μέχρι τώρα αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.

«Θα είναι υποψήφιος», είπε αξιωματούχος στο Playbook του Politico.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, πριν από λίγο, παρέθεσε βίντεο με τον ίδιο να καλεί του νικητές των ενδιάμεσων εκλογών και να τους συγχαίρει.

Commander and I burnt the midnight oil last night calling some of our great election winners. I’m looking forward to the work we’ll do together. pic.twitter.com/fhXRCAP0nW

Democracy doesn’t happen by accident. We have to defend, strengthen, and renew it.



I'll have more to say this afternoon, but thanks to the poll workers and officials that worked into the night to safeguard our sacred right to vote. And the millions who made their voices heard.