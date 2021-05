Το κοινοβούλιο της Λιθουανίας απέρριψε σήμερα την πρόταση για το σύμφωνο συμβίωσης σε ζευγάρια του ιδίου φύλου, μια αμφιλεγόμενη πρόταση στο κατά βάση καθολικό κράτος μέλος της ΕΕ.

Ο ανοιχτά ομοφυλόφιλος βουλευτής Tomas Vytautas Raskevicius ήταν ο άνθρωπος πίσω από το νομοθετικό αυτό κίνημα. Είχε κερδίσει την υποστήριξη από την πρωθυπουργό Ingrida Simonyte, αλλά το νομοσχέδιο ηττήθηκε κατά την πρώτη ανάγνωση.

«Αυτό δεν είναι το τέλος. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την αλλαγή, ώστε όλοι οι άνθρωποι να είναι ίσοι ενώπιον του νόμου, για να μην είναι κανείς στο περιθώριο της κοινωνίας», δήλωσε η Ausrine Armonaite, αρχηγός του φιλελεύθερου κόμματος της Ελευθερίας.

Ο Raskevicius είχε πει πριν από την ψηφοφορία ότι επιτρέποντας τα «ουδέτερες ως προς το φύλο» σύμφωνα συμβίωσης, αυτό θα αποτελούσε ένα τεράστιο βήμα για την κοινότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ στη Λιθουανία. «Σα να διαβούμε τον Ρουβίκωνα» είχε πει χαρακτηριστικά.

Το νομοσχέδιο αποσκοπούσε στην παροχή νομικών προστασιών σε άτομα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και σε ετεροφυλόφιλα ανύπαντρα ζευγάρια, όπως δικαιώματα κληρονομιάς, κοινής ιδιοκτησίας, δυνατότητα αλλαγής του επωνύμου κ.λπ όχι όμως και το δικαίωμα της υιοθεσίας.

Disappointing... @LRSeimas rejected submission of civil partnership union bill. As our Chairperson said @ArmonaiteA This is not the end, we will continue to demand change, that every citizen is equal before the law! #Equality #Lithuania #LGBTQ #loveislove @ALDEParty @RenewEurope pic.twitter.com/NuMb2x62X5