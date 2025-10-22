Ληστεία στο Λούβρο: Άνοιξε ξανά τρεις ημέρες μετά - Τα 4 στοιχεία που «άφησαν» οι δράστες

Το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι άνοιξε ξανά σήμερα, τρεις ημέρες αφότου δράστες διέφυγαν με ιστορικά βασιλικά κοσμήματα εκτιμώμενης αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ.

Απευθείας πλάνα που μετέδωσαν πρακτορεία, όπως το Reuters, δείχνουν επισκέπτες να διέρχονται από τις πύλες εισόδου του μουσείου για πρώτη φορά μετά τη ληστεία, που έγινε πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο.

Η διευθύντρια στο Λούβρο ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει δύσκολα ερωτήματα σχετικά με το πώς οι δράστες κατάφεραν να αρπάξουν τα ανεκτίμητης αξίας κοσμήματα μέρα μεσημέρι.

Καθώς η αστυνομία συνεχίζει να αναζητά «την εγκληματική συμμορία» πίσω από «τη θρασύτατη ληστεία» της περασμένης Κυριακής, η εισαγγελέας του Παρισιού, Laure Beccuau, δήλωσε στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα RTL ότι ο επιμελητής του μουσείου είχε εκτιμήσει τις απώλειες σε περίπου 88 εκατομμύρια ευρώ (76 εκατομμύρια λίρες).

Ληστεία στο Λούβρο: Τι θα ρωτήσουν την πρόεδρο του μουσείου

Η πρόεδρος και διευθύντρια του μουσείου, Laurence des Cars, αναμένεται να απαντήσει σε ερωτήσεις της επιτροπής πολιτισμού της γερουσίας το απόγευμα της Τετάρτης, τρεις ημέρες μετά την επτάλεπτη ληστεία κατά την οποία άρπαξαν τα κοσμήματα του στέμματος της Γαλλίας.

Μια συμμορία τεσσάρων δραστών εισέβαλε στην γκαλερί Apollo του Λούβρου λίγο μετά τα εγκαίνια του μουσείου την Κυριακή το πρωί, χρησιμοποιώντας μια σκάλα από ένα ανυψωτικό επίπλων στον δρόμο από κάτω και δραπετεύοντας με οκτώ κοσμήματα του Ναπολέοντα.

Η des Cars αναμένεται να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με την ταχύτητα με την οποία οι δράστες κατάφεραν να σπάσουν ένα παράθυρο του πρώτου ορόφου, την ποιότητα των προθηκών που περιείχαν τα κοσμήματα και την προφανή έλλειψη μονάδας ταχείας αντίδρασης κατά των ληστών.

Ληστεία στο Λούβρο: Αλλάζουν τα σχέδια για την ανακαίνιση του μουσείου

Μιλώντας στην εθνοσυνέλευση την Τρίτη, η υπουργός Πολιτισμού, Rachida Dati, υπερασπίστηκε το μουσείο και απέρριψε τις εικασίες ότι οι κάμερες ασφαλείας δεν είχαν λειτουργήσει σωστά. «Ο μηχανισμός ασφαλείας του μουσείου του Λούβρου δεν απέτυχε, αυτό είναι γεγονός», είπε. «Ο μηχανισμός ασφαλείας του μουσείου του Λούβρου λειτούργησε».

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι ένα μέρος του προϋπολογισμού για την ανακαίνιση του Λούβρου θα διατεθεί τώρα για την ενημέρωση του συστήματος ασφαλείας του, συμπεριλαμβανομένων των νέων καμερών CCTV.

Το μουσείο απάντησε επίσης, στους ισχυρισμούς σχετικά με τις παρωχημένες εγκαταστάσεις ασφαλείας του. Σε αντίθεση με ορισμένες αναφορές, επισημαίνεται, οι προθήκες που προστατεύουν τα κλεμμένα κοσμήματα του Ναπολέοντα είχαν εγκατασταθεί το 2019 και «αντιπροσώπευαν μια σημαντική βελτίωση όσον αφορά την ασφάλεια».

Ληστεία στο Λούβρο: Η ομάδα που αναλαμβάνει την εξιχνίασή της

Οι εισαγγελείς του Παρισιού έχουν αναθέσει σε μια εξειδικευμένη μονάδα γνωστή ως BRB την διερεύνηση του εγκλήματος. Η δύναμη των 100 ατόμων ασχολείται με ληστείες υψηλού προφίλ, όπως η ένοπλη ληστεία της σταρ των ριάλιτι Κιμ Καρντάσιαν σε ξενοδοχείο του Παρισιού το 2016.

Αναμένεται επίσης, να εμπλακούν ερευνητές από το Κεντρικό Γραφείο για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Πολιτιστικών Αγαθών.

Δεν είναι γνωστό πώς, πού ή αν τα κοσμήματα θα επανεμφανιστούν. «Οι παραβάτες που πήραν αυτά τα πετράδια δεν θα κερδίσουν 88 εκατομμύρια ευρώ αν είχαν την πολύ κακή ιδέα να αποσυναρμολογήσουν αυτά τα κοσμήματα. Μπορούμε ίσως να ελπίζουμε ότι θα το σκεφτούν αυτό και δεν θα καταστρέψουν αυτά τα κοσμήματα χωρίς λόγο».

Ληστεία στο Λούβρο: Τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι ερευνητές

Παρά τη φαινομενικά καλά προετοιμασμένη φύση της ληστείας, οι ερευνητές έχουν στοιχεία που θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν να εντοπίσουν τους δράστες, όπως επισημαίνει ο Guardian.

Εκτός από ένα κίτρινο γιλέκο υψηλής ορατότητας με ίχνη DNA, οι ληστές άφησαν πίσω τους ένα κόσμημα- ένα στέμμα που κάποτε ανήκε στη σύζυγο του Ναπολέοντα Γ΄, την αυτοκράτειρα Ευγενία. Επίσης, η αστυνομία κατάφερε να εξασφαλίσει μια πινακίδα κυκλοφορίας και τη θήκη που χρησιμοποιήθηκε για την πρόσβαση στην γκαλερί του πρώτου ορόφου.

Η γαλλική κυβέρνηση δεν θα αποζημιωθεί για τα κλεμμένα έργα τέχνης. Αυτά που βρίσκονται σε ιδιωτικά μουσεία στο Παρίσι, όπως το Ίδρυμα Louis Vuitton ή η Συλλογή Pinault, συνήθως καλύπτονται από ιδιωτική ασφάλιση, δήλωσε την Τρίτη ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι στην περίπτωση του Λούβρου «το κράτος ενεργεί ως ο δικός του ασφαλιστής».

Τουλάχιστον τέσσερα γαλλικά μουσεία έχουν γίνει στόχος ληστών τους τελευταίους δύο μήνες, σύμφωνα με δημοσιεύματα των γαλλικών μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του Εθνικού Μουσείου Adrien Dubouché στη Λιμόζ, όπου δύο κινέζικοι δίσκοι και ένα βάζο που ταξινομήθηκαν ως «ιστορικοί θησαυροί», κλάπηκαν μια νύχτα του Σεπτεμβρίου.

Σε άλλη υπόθεση, ένας εισαγγελέας ανακοίνωσε την Τρίτη ότι μια γυναίκα με καταγωγή από την Κίνα, συνελήφθη και κατηγορήθηκε για την κλοπή χρυσού αξίας άνω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων (750.000 λίρες) από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Παρισιού στις 16 Σεπτεμβρίου. Η 24χρονη συνελήφθη στη Βαρκελώνη στις 30 Σεπτεμβρίου και παραδόθηκε στις γαλλικές αρχές στις 13 Οκτωβρίου.