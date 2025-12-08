Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία

Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε στην Αττάλεια της Τουρκίας.

Η δόνηση σημειώθηκε μετά τις 12:00 στην Αττάλεια της Τουρκίας και οι πρώτες αναφορές περιγράφουν ότι έγινε ιδιαίτερα αισθητή.

Τα στοιχεία από το Ευρω-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, αναφέρουν, ότι ο σεισμός είχε μέγεθος 5,4 Ρίχτερ και το εστιακό βάθος του υπολογίζεται στα 95 χιλιόμετρα.

Το επίκεντρο της δόνησης βρίσκεται 176 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Ικονίου, και μόλις 17 χιλιόμετρα ανατολικά-βορειοανατολικά της Αττάλειας.