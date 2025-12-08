Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία

Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε στην Αττάλεια της Τουρκίας.
Η δόνηση σημειώθηκε μετά τις 12:00 στην Αττάλεια της Τουρκίας και οι πρώτες αναφορές περιγράφουν ότι έγινε ιδιαίτερα αισθητή.
Τα στοιχεία από το Ευρω-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, αναφέρουν, ότι ο σεισμός είχε μέγεθος 5,4 Ρίχτερ και το εστιακό βάθος του υπολογίζεται στα 95 χιλιόμετρα.
Το επίκεντρο της δόνησης βρίσκεται 176 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Ικονίου, και μόλις 17 χιλιόμετρα ανατολικά-βορειοανατολικά της Αττάλειας.
Moderate quake in Turkey: M5.4 earthquake at 13:21 local time struck near Antalya, western Turkey (17 km ENE of city, depth 84 km). #deprem #sismo— GeoTechWar (@geotechwar) December 8, 2025
Widely felt across Antalya Province; no immediate reports of serious damage or injuries. https://t.co/PJZlf5uRX9 pic.twitter.com/dAj3zjs9iD