Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία

Η δόνηση σημειώθηκε στην Αττάλεια και έγινε ιδιαίτερα αισθητή

Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε στην Αττάλεια της Τουρκίας.

Η δόνηση σημειώθηκε μετά τις 12:00 στην Αττάλεια της Τουρκίας και οι πρώτες αναφορές περιγράφουν  ότι έγινε ιδιαίτερα αισθητή. 

Τα στοιχεία από το Ευρω-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, αναφέρουν, ότι ο σεισμός είχε μέγεθος 5,4 Ρίχτερ και το εστιακό βάθος του υπολογίζεται στα 95 χιλιόμετρα.

Το επίκεντρο της δόνησης βρίσκεται 176 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Ικονίου, και μόλις 17 χιλιόμετρα ανατολικά-βορειοανατολικά της Αττάλειας.

 
 
