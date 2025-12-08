ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Αυστρία: Εγκατέλειψε την ορειβάτιδα σύντροφό του στην υψηλότερη κορφή και εκείνη πέθανε από το κρύο

Οι κινήσεις που φάνηκαν ύποπτες στους εισαγγελείς - Ο 39χρονος φέρεται να «έβαλε το κινητό σε σίγαση» ενώ προσπαθούσαν να τον εντοπίσουν διασωστικές ομάδες

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ορειβάτης κατηγορείται ότι εγκατέλειψε τη σύντροφό του σε μεγάλο υψόμετρο με αποτέλεσμα τον θάνατό της / Φωτ. αρχείου: Unsplash
Ορειβάτης κατηγορείται ότι εγκατέλειψε τη σύντροφό του στην υψηλότερη κορυφή της Αυστρίας, με αποτέλεσμα εκείνη να χάσει τη ζωή της από υποθερμία.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των Heute, New York Post και Daily Mail, η 33χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή τον περασμένο Ιανουάριο, περίπου 50 μέτρα κάτω από την κορυφή του Grossglockner, κατά μήκος της κύριας κορυφογραμμής των Κεντρικών Ανατολικών Άλπεων. Η ίδια και ο 39χρονος σύντροφός της είχαν ξεκινήσει την ανάβαση ύψους 3.810 μέτρων από τη διαδρομή Studlgrat στις 18 Ιανουαρίου. Μια κάμερα web κατέγραψε τα φώτα των φακών τους να κινούνται στο βουνό, μέχρι τη στιγμή που το ζευγάρι φαίνεται να ακινητοποιείται περίπου στις 20:50, λίγα μόλις μέτρα πριν την κορυφή.

Οι διασώστες προσπάθησαν να επικοινωνήσουν με τον άνδρα στις 22:50, όμως –όπως αναφέρουν οι εισαγγελείς– το τηλέφωνό του ήταν απενεργοποιημένο. Η θερμοκρασία είχε ήδη πέσει κάτω από το μηδέν, με ανέμους που έφταναν τα 72 χλμ/ώρα.

Η γυναίκα που φέρεται να εγκαταλείφθηκε από τον σύντροφό της στην υψηλότερη κορφή με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της

Αυστρία: Οι κινήσεις του 39χρονου που κινούν τις υποψίες των εισαγγελέων

«Ο κατηγορούμενος άφησε τη φίλη του απροστάτευτη, εξαντλημένη, υποθερμική και αποπροσανατολισμένη, περίπου 50 μέτρα πριν την κορυφή. Η γυναίκα πέθανε από υποθερμία», δήλωσαν οι εισαγγελείς στις 4 Δεκεμβρίου, ανακοινώνοντας ότι ο άνδρας θα διωχθεί για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Παρά την εμπειρία του, ο 39χρονος φέρεται να μην προστάτευσε τη γυναίκα από τον ισχυρό άνεμο, ούτε να την τύλιξε με την ειδική κουβέρτα έκτακτης ανάγκης. Αντί αυτού, όπως καταγράφεται, άφησε το σημείο για να αναζητήσει βοήθεια.

Λίγο αργότερα, η κάμερα κατέγραψε ελικόπτερο διάσωσης να επιχειρεί στις χιονισμένες κορυφές και, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η αστυνομία κατάφερε κάποια στιγμή να μιλήσει με τον άνδρα. Ωστόσο, στις 2 π.μ. εκείνος άρχισε να κατεβαίνει μόνος του το βουνό, αφήνοντας πίσω τη σύντροφό του —η κάμερα κατέγραψε τον φακό του να κινείται καθοδικά. Ο φακός της γυναίκας έσβησε όταν εξαντλήθηκε η μπαταρία.

Περίπου στις 3:30 π.μ., ο άνδρας επικοινώνησε ξανά με τις υπηρεσίες διάσωσης, προτού —σύμφωνα με τους εισαγγελείς— κλείσει εκ νέου το τηλέφωνό του. «Έβαλε το κινητό σε σίγαση και το έβαλε στην τσέπη του», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Οι διασώστες συνέχισαν να την αναζητούν όλη τη νύχτα. Όταν εντόπισαν τη γυναίκα στις 10:00 το πρωί, ήταν ήδη νεκρή.

Οι εισαγγελείς επεσήμαναν ότι η γυναίκα δεν είχε ξανακάνει ανάβαση τόσο μεγάλης διάρκειας, δυσκολίας και υψομέτρου, και πως ο σύντροφός της –που είχε οργανώσει την εκδρομή και διέθετε πολύ μεγαλύτερη εμπειρία– θεωρήθηκε ο «υπεύθυνος οδηγός» της ομάδας. Κατηγορείται επίσης ότι ξεκίνησε τη διαδρομή δύο ώρες αργότερα από το προγραμματισμένο και ότι δεν μετέφερε επαρκή εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, η δίκη του αναμένεται να ξεκινήσει τον Φεβρουάριο. Εάν καταδικαστεί, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και τριών ετών.

 
 
