Νορβηγία: Συνελήφθη 19χρονος για τους πυροβολισμούς σε εμπορικό κέντρο στο Όσλο

Δεν υπάρχουν τραυματίες

LifO Newsroom
Φωτογραφία: X
Η Αστυνομία στο Όσλο προχώρησε στη σύλληψη ενός 19χρονου, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος για τους πυροβολισμούς σε εμπορικό κέντρο της πόλης, το πρωί της Δευτέρας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ενημέρωση της Αστυνομίας ο νεαρός πυροβόλησε με τουφέκι προς το ταβάνι του κτιρίου που στεγάζει το εμπορικό κέντρο Storo, στο βόρειο τμήμα του Όσλο.

«Επιθεωρήσαμε σχεδόν όλο το εμπορικό κέντρο και δεν βρήκαμε κανέναν τραυματία», διευκρίνισε η Αστυνομία. Σύμφωνα με δηλώσεις του επικεφαλής των επιχειρήσεων της Αστυνομίας, ο 19χρονος ήταν αυτός που κάλεσε την Άμεση Δράση προτού πυροβολήσει.

Στο σημείο βρέθηκαν επίσης ένα μπαστούνι του μπέιζμπολ και ένα μαχαίρι. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις μαζί με ένα ελικόπτερο.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής των επιχειρήσεων της Αστυνομίας, ο ύποπτος, του οποίου δεν αποκαλύφθηκε το όνομα ούτε τα κίνητρα, δεν έχει βεβαρημένο ποινικό μητρώο και δείχνει να ενήργησε μόνος.

LIFO NEWSROOM
 
 