Αγρότες: Άνοιξαν τα αεροδρόμια σε Ηράκλειο και Χανιά μετά τα επεισόδια

Με σταδιακή αποκατάσταση της αεροπορικής κίνησης σε Ηράκλειο και Χανιά έκλεισε το απόγευμα της Δευτέρας ένα από τα πιο τεταμένα επεισόδια των τελευταίων ημερών στις κινητοποιήσεις αγροτών και κτηνοτρόφων.

Τα δύο αεροδρόμια της Κρήτης επαναλειτούργησαν έπειτα από πολύωρους αποκλεισμούς, ενώ οι αγρότες ξεκαθάρισαν ότι το πρωί της Τρίτης προτίθενται να επανέλθουν με νέες παρεμβάσεις.

Στο αεροδρόμιο του Ηράκλειο, οι αγρότες αποχώρησαν από την πίστα λίγο πριν από τις 18:00, έπειτα από επιθεώρηση ασφαλείας και εργασίες αποκατάστασης σε σημεία της περίφραξης. Σύμφωνα με την ενημέρωση προς τους επιβάτες, ο αερολιμένας θα παραμείνει ανοιχτός έως τις 23:00, με τους αγρότες να προαναγγέλλουν νέο αποκλεισμό από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης. Αντίστοιχα, στο αεροδρόμιο των Χανιά η λειτουργία αποκαταστάθηκε με περιορισμένο πρόγραμμα, μία πτήση ανά τρεις ώρες.

Η επανεκκίνηση των πτήσεων ήρθε μετά από μια ημέρα έντασης, κατά την οποία ομάδες αγροτών είχαν εισέλθει στην πίστα του «Νίκος Καζαντζάκης» και είχαν αποκλείσει τους δρόμους πρόσβασης στο «Ιωάννης Δασκαλογιάννης». Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν και στις δύο πόλεις, με ρίψεις πετρών και χρήση χημικών ανάμεσα σε διαδηλωτές και αστυνομικές δυνάμεις. Οκτώ αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ενώ καταγράφηκαν ζημιές σε οχήματα της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι εμπλεκόμενοι στα επεισόδια έχουν ταυτοποιηθεί και αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες, που φθάνουν έως τις απόπειρες ανθρωποκτονίας κατά συρροή, την οπλοφορία και την παρακώλυση συγκοινωνιών.

Παρά την προσωρινή εκτόνωση στην Κρήτη, το μέτωπο των κινητοποιήσεων παραμένει ανοιχτό σε όλη τη χώρα, με νέα μπλόκα, αποκλεισμούς δρόμων και λιμανιών να βρίσκονται ήδη στον σχεδιασμό των αγροτών για τις επόμενες ημέρες.

