Λούβρο: Η εταιρεία πίσω από το αναβατόριο της ληστείας κάνει καμπάνια με χιούμορ

Μια οικογενειακή επιχείρηση από τη Γερμανία βρέθηκε άθελά της στο επίκεντρο της θεαματικής ληστείας του Λούβρου, όταν οι δράστες χρησιμοποίησαν ένα από τα αναβατόρια της εταιρείας Böcker για να μπουν στο μουσείο και να φύγουν με κοσμήματα αξίας περίπου 88 εκατομμυρίων ευρώ.

Η εταιρεία, αντί να αποστασιοποιηθεί, αντέδρασε με χιούμορ. Μέσα σε μία μέρα από τη ληστεία, λάνσαρε στα social media μια νέα καμπάνια με το σλόγκαν «When you need to move fast» – «Όταν χρειάζεται να κινηθείς γρήγορα». Οι αναρτήσεις, συνοδευόμενες από φωτογραφία του διάσημου πλέον αναβατορίου Agilo, έγιναν viral σε Facebook και Instagram.

Στις φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν από τα γαλλικά ΜΜΕ, η μεταλλική σκάλα του Agilo φαίνεται να φτάνει ως το μπαλκόνι του πρώτου ορόφου του μουσείου, από όπου οι ληστές μπήκαν, άρπαξαν τα κοσμήματα της Ναπολεόντειας συλλογής και μέσα σε λιγότερο από δέκα λεπτά διέφυγαν με μοτοσικλέτες.

Στην ιστοσελίδα της Böcker, το ίδιο μοντέλο παρουσιάζεται ως αναβατόριο που μπορεί να μεταφέρει «ως και 400 κιλά θησαυρών με ταχύτητα 42 μέτρων το λεπτό – αθόρυβα σαν ψίθυρος».

Η υπεύθυνη μάρκετινγκ της εταιρείας, Γιούλια Σάρβατς, εξήγησε ότι η ίδια και ο σύζυγός της, Αλεξάντερ Μπέκερ, τρίτης γενιάς διευθύνων σύμβουλος της οικογενειακής επιχείρησης, πληροφορήθηκαν τη ληστεία από τις ειδήσεις την Κυριακή. «Είδαμε τη φωτογραφία και σοκαριστήκαμε. Ήταν προφανές ότι επρόκειτο για εγκληματική πράξη, αλλά όταν διαπιστώσαμε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί, αρχίσαμε να αστειευόμαστε και να σκεφτόμαστε σλόγκαν», είπε.

Από το σοκ στο viral χιούμορ

Όπως είπε η Σάρβατς, μέσα σε λίγες ώρες από τη μετάδοση των ειδήσεων «μας τηλεφωνούσαν συνεχώς εργαζόμενοι, συνεργάτες και πελάτες· όλοι έβλεπαν το ίδιο βίντεο και έλεγαν “είδατε τι έγινε; είναι δικό σας μηχάνημα!”». Έτσι, το βράδυ της Κυριακής η ομάδα επικοινωνίας άρχισε να επεξεργάζεται μια ιδέα για καμπάνια.

Μέχρι το πρωί της Δευτέρας, η ανάρτηση με το ειρωνικό μήνυμα «When you need to move fast» ήταν ήδη έτοιμη. Η Böcker, που ιδρύθηκε το 1958 και απασχολεί περίπου 600 εργαζομένους, είναι γνωστή στη γερμανική αγορά για τον συνδυασμό «παράδοσης και καινοτομίας» — και τώρα βρήκε τον πιο απρόσμενο τρόπο να το αποδείξει.

Η Σάρβατς διευκρίνισε ότι η εταιρεία είχε πουλήσει το συγκεκριμένο κινητό αναβατόριο το 2020 σε μια επιχείρηση της περιοχής του Παρισιού, η οποία τον νοικιάζει σε πελάτες. Οι ληστές, όπως προκύπτει, προσποιήθηκαν ότι ενδιαφέρονταν για ενοικίαση, παρακολούθησαν επίδειξη της λειτουργίας του και έκλεψαν το μηχάνημα επί τόπου – κάτι που οι γαλλικές αρχές έχουν ήδη επιβεβαιώσει.

Ενθουσιασμός (και λίγη γκρίνια) στα social media

Η ανταπόκριση στο νέο διαφημιστικό ήταν πρωτοφανής. «Νόμιζα ότι θα γίνει λίγο viral, αλλά όχι τόσο», παραδέχθηκε η Σάρβατς. «Συνήθως οι αναρτήσεις μας φτάνουν 15 με 20 χιλιάδες άτομα· τώρα έχουμε ξεπεράσει τα 1,7 εκατομμύρια. Είναι τρελό».

Περίπου το 99% των αντιδράσεων ήταν θετικές, σύμφωνα με την ίδια. «Καταλαβαίνω ότι δεν είναι το χιούμορ όλων, αλλά οι περισσότεροι το βρήκαν πολύ διασκεδαστικό».

Κάποιοι χρήστες στο Facebook σχολίασαν ότι «το τμήμα μάρκετινγκ της Böcker αξίζει αύξηση», ενώ άλλοι χαρακτήρισαν την κίνηση «κακόγουστη». «Οι Γάλλοι είναι σοκαρισμένοι και λυπημένοι, ενώ μια γερμανική εταιρεία το χρησιμοποιεί για διαφήμιση. Μαύρο χιούμορ…» έγραψε ένας σχολιαστής.

