Λίβανος: Ισραηλινός στρατιώτης χτύπησε με σφυρί άγαλμα του Ιησού

Ο στρατός του Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι μέλος του προκάλεσε φθορές σε άγαλμα που αναπαριστούσε τον Ιησού

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν χθες Κυριακή ότι στρατιώτης τους προκάλεσε φθορές σε άγαλμα που αναπαριστούσε τον Ιησού στον νότιο Λίβανο.

Ο στρατός του Ισραήλ διαβεβαίωσε πως αντιμετωπίζει το συμβάν με «μεγάλη αυστηρότητα».

Λίβανος: Φωτογραφία δείχνει τον Ισραηλινό στρατιώτη να χτυπά το άγαλμα του Ιησού

Το επιτελείο ανέφερε μέσω X ότι η συμπεριφορά του στρατιώτη δεν συνάδει με τις «αξίες» που αναμένει να εφαρμόζουν τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων.

Στη φωτογραφία, η οποία δημοσιεύτηκε στα social, εικονίζεται ένστολος να χτυπά με σφυρί πεσμένο άγαλμα που εικονίζει τον Ιησού πάνω στον Σταυρό. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας που διενεργείται, πρόσθεσε, ο στρατιώτης συμμετέχει σε επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο.

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν, θα ληφθούν τα προσήκοντα μέτρα σε βάρος όσων ενέχονται στο συμβάν και θα προσφερθεί βοήθεια στην κοινότητα για την αποκατάσταση του θρησκευτικού συμβόλου.

Λίβανος: Χριστιανός ο ένας στους τρεις

Περίπου ο ένας στους τρεις πολίτες του Λιβάνου είναι χριστιανός.

Το συμβάν αποκαλύφθηκε μερικές ημέρες αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και το σιιτικό κίνημα του Λιβάνου, τη Χεζμπολάχ, που χαρακτηρίζεται προσκείμενο στο Ιράν.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου όμως, διεμήνυσε πως ο ισραηλινός στρατός θα παραμείνει σε αυτή που αποκαλεί «ενισχυμένη ζώνη ασφαλείας» στον νότιο Λίβανο.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως συνεχίζει να καταστρέφει «τρομοκρατικές υποδομές» της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο και δεν έχει «πρόθεση» να προκαλέσει φθορές σε πολιτικές υποδομές, ιδίως χώρους λατρείας ή θρησκευτικά σύμβολα.

Το Ιράν βγαίνει νικητής στον πόλεμο των social media

Τech & Science / Το Ιράν βγαίνει νικητής στον πόλεμο των social media

Επιστρατεύοντας τους τεχνολογικούς «μαχητές» της νεότερης γενιάς που δημιουργούν viral περιεχόμενο μέσω ΑΙ, το Ιράν δείχνει να κυριαρχεί στον πόλεμο των κοινωνικών μέσων, κατατροπώνοντας τη χώρα των «tech bros».
ΙΣΠΑΝΙΑ ΠΕΔΡΟ ΣΑΝΤΣΕΘ ΙΣΡΑΗΛ

Διεθνή / Ο Πέδρο Σάντσεθ καλεί την ΕΕ να διακόψει τη Συμφωνία Σύνδεσης με το Ισραήλ εντός 48 ωρών

Κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος, την Κυριακή, ο Ισπανός πρωθυπουργός και η υποψήφια των Σοσιαλιστών, Μαρία Χεσούς Μοντέρο επιβεβαίωσαν ότι θα ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να τερματίσει τη Συμφωνία Σύνδεσης με το Ισραήλ
ΙΡΑΝ ΗΠΑ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ

Διεθνή / Ρίσκο και ευκαιρία: Οι δύο εκεχειρίες που μπορεί να ενισχύσουν τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν

Οι διπλωματικές διεργασίες έχουν ξεκινήσει και φαίνεται να αποκτούν δυναμική, όμως τα βαθιά γεωπολιτικά ζητήματα που χωρίζουν τις εμπλεκόμενες πλευρές καθιστούν το αποτέλεσμα αβέβαιο
ΛΙΒΑΝΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ

Διεθνή / Λίβανος: Oι πολίτες επιστρέφουν μετά την εύθραυστη εκεχειρία αντικρίζοντας εικόνες καταστροφής

«Μου είπαν ότι το σπίτι μου έχει καταστραφεί, αλλά ήθελα να το δω με τα μάτια μου» - Κτίρια έχουν ισοπεδωθεί, δρόμοι έχουν καταστραφεί και πολλές κατοικίες είχαν καεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές από αεροπορικά πλήγματα
ΙΤΑΛΙΑ ΤΖΟΡΤΖΙΑ ΜΕΛΟΝΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

Διεθνή / Ιταλία: Μπόνους σε δικηγόρους για να πείθουν τους μετανάστες-πελάτες τους να επιστρέψουν στην πατρίδα τους

Το ακριβές ποσό δεν καθορίζεται στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης Μελόνι, ωστόσο σύμφωνα με εκτιμήσεις του ιταλικού Τύπου ανέρχεται περίπου στα 615 ευρώ
ΙΡΑΝ ΗΠΑ ΠΥΡΑΥΛΟΙ ΒΙΝΤΕΟ

Διεθνή / Ιράν: «Ανανεώνουμε το οπλοστάσιό μας ταχύτερα από πριν» - Βίντεο από υπόγειες πυραυλικές εγκαταστάσεις

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, απαθανατίζει τον διοικητή της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης, να επιθεωρεί υπόγειες πυραυλικές εγκαταστάσεις άγνωστης τοποθεσίας
ΙΡΑΝ ΚΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ

Διεθνή / Η κρίση στο Ιράν παραμερίζει τα οικονομικά προβλήματα της Ευρώπης από την ατζέντα της Συνόδου Κορυφής

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αναμένεται να ανατρέψει τα σχέδια των ηγετών να συζητήσουν την οικονομία και τον προϋπολογισμό της ΕΕ την επόμενη εβδομάδα
