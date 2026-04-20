Το Ιράν βγαίνει νικητής στον πόλεμο των social media



ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΠΑΡΑΞΕΝΕΣ και απροσδόκητες πτυχές του πολέμου μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ είναι ότι το Ιράν, μια χώρα που υποτίθεται ότι κυριαρχείται από συντηρητικούς κληρικούς με έντονη δυσανεξία στη δυτική κουλτούρα και στα media, φαίνεται να κυριαρχεί στον πόλεμο των κοινωνικών μέσων, χρησιμοποιώντας τους τεχνολογικούς πολεμιστές της Gen Ζ που διαθέτει για να προσελκύσει το δυτικό κοινό μέσω του σαρκασμού και της γελοιοποίησης της κυβέρνησης Τραμπ με ιδιαίτερα εμπνευσμένους τρόπους.

Αντιθέτως, ο Ντόναλντ Τραμπ, με τα ποσοστά δημοτικότητας να βρίσκονται στα επίπεδο του Ρίτσαρντ Νίξον την εποχή που αντιμετώπιζε την πρόταση μομφής και καθαίρεσης λόγω Γουότεργκεϊτ, αναγκάστηκε να διαγράψει την καταστροφική ανάρτησή του στο Truth Social, στην οποία παρομοίαζε τον εαυτό του με τον Μεσσία, ενώ παράλληλα πρέπει πλέον να ζητήσει συγγνώμη για το πάγωμα του παγκόσμιου εμπορίου.

Όλοι οι πόλεμοι είναι πλέον πόλεμοι των μέσων ενημέρωσης. Ο παράγοντας που έχει μεγαλύτερη επιρροή στα media είναι αυτός που θα επιτύχει τους στόχους του. Προς το παρόν, αυτή που χάνει είναι η πατρίδα των «tech bros».

Η παρουσία του Ιράν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης –από τα προφίλ των πρεσβειών μέχρι τον πρόεδρο της Βουλής, Μοχάμαντ Καλιμπάφ– είναι ακόμη πιο εκπληκτική, δεδομένου ότι οι περισσότεροι Ιρανοί βρίσκονται σε απόγνωση επειδή βιώνουν τη μεγαλύτερη διακοπή πρόσβασης στο διαδίκτυο που έχει επιβληθεί από κυβέρνηση παγκοσμίως. Ο Τύπος της χώρας, που κάποτε ήταν δραστήριος, έχει περιοριστεί στην αναπαραγωγή των δηλώσεων των εκπροσώπων του στρατού ή σε άρθρα που αντλούνται από τον δυτικό Τύπο και υποστηρίζουν ότι ο Τραμπ υφίσταται στρατηγική ήττα. Ορισμένες από τις καλύτερες εφημερίδες του Ιράν έχουν κλείσει και οι Ιρανοί πολίτες εξακολουθούν να διαμαρτύρονται για την προπαγάνδα των επίσημων ειδησεογραφικών τηλεοπτικών καναλιών που είναι αδύνατο να παρακολουθήσει κανείς. Ωστόσο, από αυτό το σκοτάδι αναδύεται μια δημιουργικότητα που στοχεύει στη Δύση. Λογαριασμοί που υποστηρίζουν την κυβέρνηση δημοσιεύουν κινούμενα σχέδια Lego τα οποία δημιουργούνται μέσω τεχνητής νοημοσύνης και συνδέουν τις υποθέσεις του Τζέφρι Έπσταϊν με τον πόλεμο του Τραμπ, ή χρησιμοποιούν το χιούμορ και την αυτοπεποίθηση για να εκθέσουν τις αποτυχίες της Δύσης.

Ένα από τα πιο επιτυχημένα σημεία της καμπάνιας με τα Lego είναι η υπόνοια ότι ο Τραμπ και ο Νετανιάχου συνδέονται με το σκάνδαλο Έπσταϊν.

Σύμφωνα με τη Νάργες Μπατζόλι, επίκουρη καθηγήτρια Μεσανατολικών Σπουδών στη Σχολή Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς και ενθουσιώδη μελετήτρια των μεθόδων επικοινωνίας του Ιράν, ολόκληρος ο μηχανισμός των μέσων ενημέρωσης του Ιράν ήταν πολύ πιο γρήγορος από τη χώρα των «tech bros» στη διάδοση περιεχομένου και μηνυμάτων. «Οι πόλεμοι διεξάγονται σε δύο πεδία», εξηγεί. «Στο πεδίο της μάχης προφανώς, αλλά και στο εξίσου σημαντικό πεδίο του πολέμου των επικοινωνιών. Το Ιράν κατάφερε να μονοπωλήσει πλήρως τον πόλεμο των επικοινωνιών, ειδικά στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης σε παγκόσμιο επίπεδο».

Those who were waiting last night for Iranian civilization to be destroyed. pic.twitter.com/SZkII0djfK — Iran Embassy SA (@IraninSA) April 8, 2026

And today’s popular music: “blockade” by Trump. pic.twitter.com/7EYQ1nSTm7 — Iran Embassy SA (@IraninSA) April 13, 2026

Υποστηρίζει επίσης ότι οι Ιρανοί γνώριζαν πως δεν μπορούσαν να επηρεάσουν καθόλου τα κυρίαρχα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, καθώς εδώ και σχεδόν 50 χρόνια παρουσιάζονται επίμονα ως ένα τρομοκρατικό κράτος που διοικείται από θρησκόληπτους φανατικούς. «Εκεί που πραγματικά κατάφεραν να κυριαρχήσουν είναι στη συζήτηση και στην αφήγηση στον χώρο των κοινωνικών μέσων», λέει. «Υπάρχει στο Ιράν μια φουρνιά πολύ νέων δημιουργών περιεχομένου που ανήκουν στους millennials και στη Gen Ζ, στους οποίους έχει δοθεί ο χώρος και το πράσινο φως για να μεταδώσουν το μήνυμα αυτού του πολέμου στην παγκόσμια κοινότητα, ειδικά σε όσους βρίσκονται online και κατανοούν πλέον τον πόλεμο και τον κόσμο στον απόηχο όλων όσα γίνονται στη Γάζα. Ολόκληρος ο στρατιωτικός μηχανισμός του Ιράν έχει παραδώσει τις επικοινωνίες σε αυτήν τη νεότερη γενιά. Δεν με εκπλήσσει το γεγονός ότι αυτές οι αναρτήσεις γίνονται viral ούτε και το γεγονός ότι έχουν δώσει αρκετή προσοχή στα ζητήματα που συζητιούνται στο διαδίκτυο, ώστε το περιεχόμενο που δημιουργούν να καλύπτει όλο το πολιτικό φάσμα, ειδικά στην Αμερική».

Damn. Iran just dropped an A+ level troll on Trump in this new LEGO movie.



I’m no fan of Iran at all… but this one actually nails him. 😂😂 pic.twitter.com/0NxAsaRyco — Jon Cooper 🇺🇸 (@joncoopertweets) April 10, 2026

Ένα από τα πιο επιτυχημένα σημεία της καμπάνιας με τα Lego είναι η υπόνοια ότι ο Τραμπ και ο Νετανιάχου συνδέονται με το σκάνδαλο Έπσταϊν, συγκρίνοντας τη συμπεριφορά τους απέναντι στα παιδιά με τον βομβαρδισμό του ιρανικού σχολείου στο Μινάμπ. Στόχος είναι να υπονοηθεί ότι ο Τραμπ ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο για να αποσπάσει την προσοχή από το σκάνδαλο Έπσταϊν – μια άποψη που ήδη κυκλοφορεί ευρέως στις ΗΠΑ. Μπορεί να μην είναι ένα μήνυμα που επινόησε το Ιράν, αλλά σίγουρα το έχει ενισχύσει. Δεν είναι εύκολο να αλλάξει η παγιωμένη εικόνα που έχουμε για μια χώρα και μπορεί κάτι τέτοιο να είναι αδύνατο στην περίπτωση του Ιράν, λόγω της βιαιότητας με την οποία το κράτος αντιμετωπίζει όσους διαφωνούν μαζί του. Η παγκόσμια αντιπάθεια απέναντι στον Τραμπ δεν μετατρέπεται απαραίτητα σε παγκόσμια συμπάθεια προς το Ιράν.

Αν όμως έχει αλλάξει κάπως η κοινή γνώμη, όπως συνέβη με το Ισραήλ στις ΗΠΑ, το Ιράν μπορεί να διεκδικήσει κάποιο μερίδιο της επιτυχίας. Ακόμη και ο δολοφονημένος πρώην ανώτατος ηγέτης Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος είχε εμμονή με την «κακή» επιρροή των δυτικών δορυφορικών καναλιών στη νεολαία της χώρας, είχε συνειδητοποιήσει τη σημασία των κοινωνικών μέσων. Σε μια διάσκεψη το 2024 είχε πει: «Τα μέσα ενημέρωσης μπορούν να είναι πιο αποτελεσματικά από τους πυραύλους, τα αεροπλάνα και τα drones όταν πρόκειται για τον εξαναγκασμό του εχθρού σε υποχώρηση και την επιρροή σε συνειδήσεις. Όλοι οι πόλεμοι είναι πλέον πόλεμοι των μέσων ενημέρωσης. Ο παράγοντας που έχει μεγαλύτερη επιρροή στα media είναι αυτός που θα επιτύχει τους στόχους του». Προς το παρόν, αυτή που χάνει είναι η πατρίδα των «tech bros».

Με στοιχεία από την «Guardian».