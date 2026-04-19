Ο Πέδρο Σάντσεθ καλεί την ΕΕ να διακόψει τη Συμφωνία Σύνδεσης με το Ισραήλ εντός 48 ωρών

Ο Πέδρο Σάντσεθ αξιοποίησε προεκλογική συγκέντρωση στην επαρχία της Ουέλβα για να στείλει ένα από τα πιο ηχηρά μηνύματα εξωτερικής πολιτικής των τελευταίων εβδομάδων.

«Αυτή την Τρίτη, η κυβέρνηση της Ισπανίας θα καταθέσει στην Ευρώπη την πρόταση να διακοπεί η Συμφωνία Σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ισραήλ», δήλωσε στους υποστηρικτές του.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι η χώρα του είναι «φίλη του Ισραήλ», αλλά δεν συμμερίζεται τις ενέργειες της κυβέρνησής του, καλώντας και άλλες ευρωπαϊκές χώρες να στηρίξουν την πρωτοβουλία.

Η ανακοίνωση δεν ήρθε αιφνιδιαστικά. Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο Σάντσεθ είχε ζητήσει από την ΕΕ να αναστείλει τη Συμφωνία Σύνδεσης, μετά από αυτό που χαρακτήρισε ως τη σφοδρότερη ισραηλινή επίθεση στον Λίβανο από την έναρξη της επιχείρησης. Την Κυριακή, η έκκληση αυτή μετατράπηκε σε σαφή δέσμευση, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Ha llegado la hora de que la UE rompa su Acuerdo de Asociación con Israel.



No tenemos nada contra el pueblo de Israel, al contrario. Pero un Gobierno que viola el derecho internacional y, por tanto, los principios y valores de la UE no puede ser nuestro socio.



NO A LA GUERRA. pic.twitter.com/jsGOiGQDB8 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 19, 2026

Μια διπλωματική αντιπαράθεση σε εξέλιξη

Η στάση της Ισπανίας στη σύγκρουση έχει σκληρύνει τους τελευταίους μήνες. Ο Σάντσεθ και η Ιρλανδία είχαν ήδη ζητήσει επείγουσα επανεξέταση της συμφωνίας ΕΕ–Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών αποτελεί «ουσιώδες στοιχείο» της σχέσης.

Στο European Pulse Forum 2026, που πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη, ο Σάντσεθ υποστήριξε ότι το Ισραήλ «καταπατά και παραβιάζει» σειρά άρθρων της Συμφωνίας Σύνδεσης και δήλωσε πως η Ισπανία είναι «έτοιμη να προχωρήσει σε αυτό το βήμα μαζί με πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες».

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, απάντησε κατηγορώντας την Ισπανία για «διπλωματικό πόλεμο», με τον Σάντσεθ να μεταφέρει τη συζήτηση στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Ευρωπαϊκή στήριξη: πλειοψηφία, αλλά όχι ομοφωνία

Η ισπανική πρόταση δεν ξεκινά από το πουθενά. Χώρες όπως το Βέλγιο, η Σλοβενία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, η Πορτογαλία και η Σουηδία είχαν ήδη στηρίξει παρόμοιες πρωτοβουλίες, ενώ η Βουλγαρία, η Κροατία, η Κύπρος, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ουγγαρία, η Ιταλία και η Λιθουανία έχουν εκφράσει αντίθεση.

Η ΕΕ αποτελεί τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο του Ισραήλ, με τις συναλλαγές να ξεπερνούν τα 45 δισ. ευρώ ετησίως. Μια πιθανή αναστολή ή διακοπή της συμφωνίας θα είχε, συνεπώς, σημαντικές οικονομικές και πολιτικές συνέπειες.

Αξιολόγηση της συμφωνίας εντόπισε «ενδείξεις» ότι το Ισραήλ δεν έχει συμμορφωθεί πλήρως με τις υποχρεώσεις του για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αν και αρκετοί διπλωμάτες εκτιμούν ότι τα ευρήματα αυτά δεν συνεπάγονται απαραίτητα την ακύρωση της συμφωνίας.

Ο πόλεμος στο φόντο

Στην ίδια συγκέντρωση, ο Σάντσεθ αναφέρθηκε και σε όσους «ξεκίνησαν αυτόν τον πόλεμο», καλώντας τους να τον τερματίσουν και να «συγκρατήσουν» τον Νετανιάχου. Η επιλογή μιας προεκλογικής εκδήλωσης για αυτή τη δήλωση δεν ήταν τυχαία: ο Ισπανός πρωθυπουργός επιδιώκει να διαφοροποιήσει τη χώρα του σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενισχύοντας παράλληλα το προοδευτικό του προφίλ στους ψηφοφόρους της Ανδαλουσίας.

Την ίδια ώρα, η πρωτοβουλία πολιτών «Justice for Palestine» έχει ήδη συγκεντρώσει πάνω από ένα εκατομμύριο υπογραφές, ζητώντας από τα κράτη-μέλη να διακόψουν τη συμφωνία ΕΕ–Ισραήλ, ξεπερνώντας το όριο που υποχρεώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει το ζήτημα. Έτσι, η ισπανική πρόταση βρίσκει απήχηση και στην κοινωνία, ακόμη κι αν η πορεία της στις Βρυξέλλες παραμένει σύνθετη.

Με πληροφορίες από euronews.com

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Η Ισπανία αποσύρει την πρέσβειρά της από το Ισραήλ σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πόλεμο στο Ιράν