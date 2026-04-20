Λίβανος: Η Χεζμπολάχ προειδοποιεί ότι θα παραβιάσει την «κίτρινη γραμμή» του Ισραήλ

Η Χεζμπολάχ προειδοποιεί ότι θα παραβιάσει την «κίτρινη γραμμή» οριοθέτησης του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο, μέσα από δηλώσεις ενός εκ των βουλευτών της σε συνέντευξη στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Συγκεκριμένα, ο Χασάν Φαρντάλα ανέφερε: «Αυτή την κίτρινη γραμμή, θα την παραβιάσουμε με την αντίσταση, επικαλούμενοι το νόμιμο δικαίωμά μας να υπερασπιστούμε τη ζωή μας και τη χώρα μας».

Μετά την έναρξη της 10ήμερης εκεχειρίας μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ την Παρασκευή, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι εγκαθίδρυσε «μια κίτρινη γραμμή» οριοθέτησης στον νότιο Λίβανο, όπως στη Λωρίδα της Γάζας, για να προστατεύσει τον λαό του βορείου Ισραήλ.

Στις δηλώσεις που έκανε νωρίτερα, ο Φαρντάλα υπογράμμισε πως ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν θα πρέπει να εγκαταλείψει τις απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, αναφέροντας παράλληλα, ότι το φιλοϊρανικό κίνημα επιθυμεί να συνεχιστεί η κατάπαυση του πυρός.

Ειδικότερα, είπε: «Όταν υπάρχει κατοχή, ας μην μιλάμε για το μονοπώλιο των όπλων στην αντίσταση», ενώ επανέλαβε την απόρριψη από τη Χεζμπολάχ των απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ Βηρυτού και Ισραήλ, των πρώτων που διεξάγονται εδώ και δεκαετίες, υπό την αιγίδα της Ουάσινγκτον.

Λίβανος: Η Χεζμπολάχ «δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια μπροστά στις ισραηλινές παραβιάσεις»

Προειδοποίησε ακόμη, ότι η Χεζμπολάχ «δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια μπροστά στις ισραηλινές παραβιάσεις και τις επιθέσεις», προσθέτοντας ότι εναπόκειται στην ηγεσία του κινήματός του να αποφασίσει για την απάντηση που θα εξυπηρετεί το «συμφέρον» της.

Το κόμμα του -δήλωσε- είχε ενημερώσει το Ιράν για «όλες τις ισραηλινές επιθέσεις» προκειμένου να τις γνωστοποιήσει στο Πακιστάν, διαμεσολαβητή στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

«Υπάρχει μια πολιτική πορεία που χαράχτηκε στο Ισλαμαμπάντ, πάνω στην οποία εναποθέτουμε πολλές ελπίδες, γιατί το Ιράν στέκεται στο πλευρό του Λιβάνου», ανέφερε ο Φαρντάλα.

«Θέλουμε η εκεχειρία να συνεχιστεί και να συνοδεύεται από την αποχώρηση του Ισραήλ από τον νότιο Λίβανο», δήλωσε ο βουλευτής της Χεζμπολάχ, αιτούμενος παράλληλα να επιστρέψουν «όλοι οι εκτοπισμένοι στα χωριά τους» και «να απελευθερωθούν οι φυλακισμένοι» από το Ισραήλ όπως και «να ακολουθήσει ένα σχέδιο ανοικοδόμησης» των περιοχών που έχουν καταστραφεί.

Ξεκαθάρισε τέλος, ότι η Χεζμπολάχ δεν θα δεχτεί καμιά συμφωνία για να επανέλθει η κατάσταση που επικρατούσε μετά την κατάπαυση του πυρός του 2024.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Λίβανος: Ισραηλινός στρατιώτης χτύπησε με σφυρί άγαλμα του Ιησού